En medio de la polémica con Trump y Groenlandia, la cantante Björk habla así de Dinamarca y manda un mensaje a los groenlandeses

Después de que Estados Unidos capturase a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, hay otro lugar que está en el radar de Donald Trump y en boca de todos: Groenlandia. Un territorio ubicado entre los océanos Atlántico Norte y Ártico que pertenece a Dinamarca.

"Necesitamos Groenlandia, sin duda", ha llegado a verbalizar el presidente de los Estados Unidos en una entrevista a la revista The Atlantic donde ha apostillado que "ese territorio está "rodeado de buques rusos y chinos".

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha salido al paso y le ha pedido a Trump que deje de lanzar "amenazas" hacia Groenlandia: "Urjo a la parte estadounidense a detener las amenazas hacia un aliado históricamente estrecho y contra otro país y otro pueblo, que claramente ha dicho que no está a la venta".

Ahora, en medio de toda esta polémica, la cantante islandesa Björk ha dedicado un contundente post dirigido a los ciudadanos de Groenlandia, a los que anima a independizarse de Dinamarca y a no sucumbir ante los Estados Unidos.

"¡¡¡Declarar la independencia!!!!"

"Bendiciones a todos los groenlandeses en su lucha por la independencia. Los islandeses se sienten extremadamente aliviados de haber logrado separarse de los daneses en 1944", ha empezado diciendo la cantante islandesa.

"No perdimos nuestro idioma —mis hijos hablarían danés ahora— y estallé de simpatía por los groenlandeses, una y otra vez, especialmente cuando surgió el caso de la contracepción forzada, donde 4.500 niñas de tan solo 12 años recibieron un DIU sin saberlo entre 1966 y 1970", ha proseguido adjuntando una noticia de The Guardian hablando del tema que denuncia.

Además, ha añadido Björk, "aún hoy los daneses tratan a los groenlandeses como si fueran seres humanos de segunda clase": "El colonialismo me ha provocado repetidamente escalofríos de terror en la espalda y la posibilidad de que mis compatriotas groenlandeses pudieran pasar de un cruel colonizador a otro es demasiado brutal para siquiera imaginarlo".

Por último ha mandado un mensaje a sus querido groenlandeses: "¡¡¡Declarar la independencia!!!! Los mejores deseos de parte de sus vecinos".