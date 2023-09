Alfonso Guerra dice que Yolanda Díaz se pasa el día de "peluquería en peluquería"

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha arremetido este jueves contra la actual vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, al considerar que es una política "sin esencia", además de cuestionar su valía por ir "de peluquería en peluquería". Unas palabras que han sido duramente criticadas posteriormente en redes sociales y por algunos dirigentes de Sumar.

Todo ha ocurrido durante una entrevista que el histórico dirigente socialista ha concedido al programa "Espejo Público" de Antena 3. En un momento de la conversación, Susanna Griso ha preguntado a Guerra por unas anteriores declaraciones de Díaz en las que afeaba al expresidente Felipe González su "falta de rigor político" a la hora de referirse a la amnistía.

Guerra se ha sorprendido por estas palabras de la líder de Sumar. "¿La vicepresidenta criticando falta de rigor jurídico y político? ¿Ella? Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra", contestaba él. Una frase muy machista que hasta la propia Griso ha considerado peligrosa. "Uy, este comentario, señor Guerra... Le aseguro que le van a caer muchas críticas", le decía la presentadora al tiempo que intentaba reconducir la conversación.

Pero Guerra no sólo no ha retirado dichas palabras, sino que ha dicho que eran "verdad". "Le dedica mucho tiempo", ha añadido. Después, ha señalado que la vicepresidenta segunda del Gobierno "no tiene decencia ninguna". "Es una mujer que dice 'estoy en un tren', 'ahora estoy conversando con un forajido'. ¿Qué doctrina da?", ha expresado.

Carles Puigdemont y Yolanda Díaz, en Bruselas. EFE

Guerra se refería así a la reunión que Díaz mantuvo hace tres semanas con el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, en Bruselas. Un viaje que Guerra tilda de "infame" y cree que "este país se ha vuelo loco" si este encuentro puede tener lugar "sin que ocurra nada".

"Quien representa el Gobierno de una nación no puede irse a ver a un señor que es un prófugo, que ha mostrado una gran cobardía y que está todo el día trabajando en Europa para el descrédito de la democracia", ha sentenciado Guerra.

"Las mujeres estamos hartas"

Las palabras machistas de Guerra en la entrevista de Antena 3 han generado un gran revuelo. Elizabeth Duval, portavoz de Feminismo, Igualdad y Libertades LGTBI+ en Sumar, ha señalado en su cuenta de Twitter que "reducir la política a bromitas machistas es degradarla".

También se ha pronunciado la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, para destacar que "en la España del siglo XXI caben todas las críticas políticas, pero no el machismo", usando la etiqueta '#SeAcabó' popularizada tras el caso 'Rubiales'.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, se ha unido a las voces en contra de Guerra. "Machistas que se niegan a reconocer que su tiempo ya ha pasado. Las mujeres estamos hartas", ha dicho al respecto de estas declaraciones.