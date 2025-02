Alvise Pérez ofrece a Iván Espinosa de los Monteros presentarse a las generales como número 1 por Se Acabó La Fiesta

picture alliance via Getty Image

Un día después de que Iván Espinosa de los Monteros asegurase que no tenía intención de volver a la política pero sí crear un think tank, el eurodiputado ultra Alvise Pérez, ha pedido al exdiputado de Vox que dé "un paso al frente y que sea él el número 1 de Se Acabó La Fiesta a las elecciones generales".

Alvise Pérez ha afirmado que "la solución" no puede ser una mayor división "en la derecha". "No esperemos un año para un think tank de la madre que les parió...", ha dicho en una intervención televisiva. "Unámonos quienes somos contrarios a Pedro Sánchez", ha completado en redes sociales.

"Si Iván quiere sumar fuerzas, volver al Congreso y dar ya un paso al frente, le ofrezco echarme a un lado pese a que me hayan votado más de 800.000 españoles y que él sesa el número 1 de SALF" para las próximas elecciones generales, ha dicho Pérez.

Espinosa de los Monteros abandonó la fuerza de ultraderecha con la que había llegado al Congreso de los Diputados el pasado mes de agosto de 2023 alegando motivos personales, si bien llevaba un tiempo alejado de Santiago Abascal y del ideólogo ultra Jorge Buxadé.