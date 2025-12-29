Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
José Mota se pronuncia sobre la ausencia de Buenafuente en Las Campanadas de La 1 y cuenta cuál es su relación con él
Virales
Virales

José Mota se pronuncia sobre la ausencia de Buenafuente en Las Campanadas de La 1 y cuenta cuál es su relación con él

Ha concedido una entrevista a 'Bluper'. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Buenafuente y José Mota.
Buenafuente y José Mota.TVE/ GETTY

José Mota vuelve a ser uno de los protagonistas de la Navidad en Televisión Española donde lleva más de dos décadas realizando los especiales de Año Nuevo, primero con Cruz y Raya y luego en solitario. 

Ahora, el cómico ha concedido una entrevista a Bluper donde ha hablado de la ausencia de Buenafuente y de Silvia Abril en las Campanadas debido a un cuadro de estrés agudo del humorista catalán. Finalmente serán los Estopa y Chenoa los encargados de dar la bienvenida a 2026 en la tele pública. 

Buenafuente KO por estrés

En un vídeo en redes sociales publicado por RTVE el pasado 12 de diciembre, Buenafuente contó de primera mano lo que le ocurría: "Ya sabéis, tuve un episodio de estrés, desagradable pero común en una sociedad como esta, acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo creo: televisión, cine, radio, teatro... Hubo un momento en el que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo: tienes que parar y así lo hice". 

"No va a ser posible hacer las Campanadas, os lo quería decir yo por aquí. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien y estar en la senda, en el avance y la serenidad para volver a hacer lo que me gusta. Desde aquí, gracias a TVE por el apoyo desde el primer momento. No es fácil parar una maquinaria del entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado y eso es muy importante. También la SER con Nadie sabe nada", señaló. 

"Si lo ha hecho será porque ha considerado que es lo que tiene que hacer. Es un grandísimo profesional"
Mota, sobre Buenafuente

Sobre esto ha hablado Mota en Bluper, que ha dicho: "Si lo ha hecho será porque ha considerado que es lo que tiene que hacer. Es un grandísimo profesional". Ha añadido que no se conocen muy personalmente: "He coincidido con él en dos o tres entrevistas en su programa. No tengo una gran relación con él, pero por la distancia geográfica". 

Además, ha añadido que él, de momento, no ha tenido que parar por estrés: "Doy gracias de que hasta ese nivel todavía no me ha ocurrido. Buenafuente está sometido a un grandísimo estrés, porque él produce y está en primer línea de pantalla. Yo lo entiendo perfectamente. Entiendo que una persona se quiera tomar un descanso y mirar primeramente por la salud". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 