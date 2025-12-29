José Mota se pronuncia sobre la ausencia de Buenafuente en Las Campanadas de La 1 y cuenta cuál es su relación con él

José Mota vuelve a ser uno de los protagonistas de la Navidad en Televisión Española donde lleva más de dos décadas realizando los especiales de Año Nuevo, primero con Cruz y Raya y luego en solitario.

Ahora, el cómico ha concedido una entrevista a Bluper donde ha hablado de la ausencia de Buenafuente y de Silvia Abril en las Campanadas debido a un cuadro de estrés agudo del humorista catalán. Finalmente serán los Estopa y Chenoa los encargados de dar la bienvenida a 2026 en la tele pública.

Buenafuente KO por estrés

En un vídeo en redes sociales publicado por RTVE el pasado 12 de diciembre, Buenafuente contó de primera mano lo que le ocurría: "Ya sabéis, tuve un episodio de estrés, desagradable pero común en una sociedad como esta, acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo creo: televisión, cine, radio, teatro... Hubo un momento en el que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo: tienes que parar y así lo hice".

"No va a ser posible hacer las Campanadas, os lo quería decir yo por aquí. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien y estar en la senda, en el avance y la serenidad para volver a hacer lo que me gusta. Desde aquí, gracias a TVE por el apoyo desde el primer momento. No es fácil parar una maquinaria del entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado y eso es muy importante. También la SER con Nadie sabe nada", señaló.

"Si lo ha hecho será porque ha considerado que es lo que tiene que hacer. Es un grandísimo profesional" Mota, sobre Buenafuente

Sobre esto ha hablado Mota en Bluper, que ha dicho: "Si lo ha hecho será porque ha considerado que es lo que tiene que hacer. Es un grandísimo profesional". Ha añadido que no se conocen muy personalmente: "He coincidido con él en dos o tres entrevistas en su programa. No tengo una gran relación con él, pero por la distancia geográfica".

Además, ha añadido que él, de momento, no ha tenido que parar por estrés: "Doy gracias de que hasta ese nivel todavía no me ha ocurrido. Buenafuente está sometido a un grandísimo estrés, porque él produce y está en primer línea de pantalla. Yo lo entiendo perfectamente. Entiendo que una persona se quiera tomar un descanso y mirar primeramente por la salud".