Los placeres sensoriales, como una cena de lujo con comida abundante, pueden hacer que las personas ignoren temporalmente los resentimientos hacia los demás. El poeta, novelista y dramaturgo Oscar Wilde aventuró el poder de los alimentos ya en 1893.

Esta frase de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío aparece originalmente en su obra de teatro Una mujer sin importancia — originalmente A Woman of No Importance—, estrenada en 1893.

Wilde es una celebridad y todavía queda en el recuerdo colectivo su ingenio. Autor de El retrato de Dorian Gray es recordado, además, por sus epigramas, sus cuentos y sus obras de teatro.

"El arte por el arte"

Como recoge su biografía, Wilde fue influido por los escritores John Ruskin y Walter Pater, que defendían la importancia del arte en la vida. El poeta dublinés reflexionó sobre esta cuestión en El retrato de Dorian Gray, donde afirmó: "Todo arte es más bien inútil".

El esteticismo como doctrina : Esta doctrina fue acuñada por el filósofo Victor Cousin, promovida por Théophile Gautier y adquirió prominencia con James McNeill Whistler.

La influencia del esteticismo: Está representado entre otros por Walter Pater, William Morris, Dante Gabriel Rossetti y Stéphane Mallarmé, tuvo una influencia permanente en las artes decorativas inglesas.

Envuelto en un escándalo

Wilde vivió un infierno en 1895 cuando fue acusado y enviado a juicio por sodomía después de que el padre de lord Alfred Douglas sospechara de un romance entre su hijo y el afamado dramaturgo.

Douglas fue liberado : El noveno marqués de Queensberry quedó libre.

Wilde tuvo un segundo juicio: Se le acusó de sodomía y de "grave indecencia" y fue condenado a dos años de trabajos forzados, la máxima pena posible.

La Ley de Turing

Todo el daño que sufrió Wilde por su condición fue resarcido, en parte, en 2017. El dramaturgo británico fue uno de los aproximadamente 50.000 hombres que fueron indultados por actos homosexuales en la llamada Policing and Crime Act 2017, también llamada como Ley de Turing, en honor a Alan Turing.

Finalmente, en 2025, la Biblioteca Británica reexpidió el carné de lector que le había retirado a Wilde en 1895, dado que la institución entonces no admitía la entrada a convictos y fue su nieto, Merlin Holland, quien recogió el documento.