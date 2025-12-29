Colocan a Rufián como líder de un frente de izquierdas, aclaran que es una inocentada, pero la conclusión es muy clara

El Día de los Santos Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre, recuerda a los niños de Belén asesinados por orden del rey Herodes para eliminar a Jesús, considerándolos los primeros mártires cristianos. En esta fecha, en nuestro país es muy común gastar bromas al "prójimo". Las conocidas como "inocentadas" se suelen traducir en los medios de comunicación con alguna noticia que puede tener visos de verdad, pero cuyo contenido es inexacto o falso.

En las últimas horas se está compartiendo una publicación del medio Electomanía que hace referencia a una hipotética noticia que muchos votantes de izquierdas desean que sea realidad desde hace tiempo. Pese a tratarse de una de esas "inocentadas", la publicación en X ha recibido miles de "me gusta", alcanzando más de 3.500 visualizaciones.

Para muchos votantes de izquierdas, Gabriel Rufián sería el político más capacitado para liderar una lista unitaria que aglutinase diferentes fuerzas progresistas. Partidos como ERC, BNG, EH Bildu o Compromís comparten un ideario común en muchas cuestiones en materia económica, social e incluso territorial, por lo que a menudo votan juntos en el Congreso de los Diputados.

Recogiendo este sentir popular y la buena relación entre estos partidos y otros como Sumar o Podemos, Electomanía dio la "exclusiva" este domingo: Gabriel Rufián encabezará "Izquierdas de Frente", una coalición de izquierdas a las próximas generales. En la publicación adjuntaron una imagen del líder de ERC generada por IA donde también se podía ver el logo de este nuevo partido de izquierda.

"Sería la mejor noticia para España"

Asimismo, Electomanía amplió la información apuntando que este conglomerado estaría compuesto por Podemos, EH Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar. De esta forma, todas las formaciones de izquierdas concurrirían juntas de cara a las próximas elecciones generales, fijadas para 2027, configurando así un "frente común" contra el auge de la extrema derecha.

Toda esta información fue desmentida solo una hora después por Electomanía, aclarando que se trataba de una "inocentada", y agradecieron que la gente se lo tomara "con humor". Pese a las buenas intenciones, hubo a quienes la broma no les sentó nada bien. "Premio a la inocentada más cruel: medio país suspirando y el otro medio con el culillo apretado", dijo una usuaria.

"Inocentadas así no, que se nos rompe el corazón", lamentó otro, resumiendo el sentir entre los votantes de izquierda. En esta línea, otro usuario comentó la publicación de Electomanía señalando que, en caso de que la información fuera real, "sería la mejor noticia para España".