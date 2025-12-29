España activó la excepción al embargo de armas a Israel ante el temor a una debacle en Airbus

Imagen de archivo de un A400M, avión de transporte militar, que para mantener la viabilidad de su programa se ha activado la cláusula de excepción del embargo militar a Israel.

No se ocultó que existía un 'sin embargo' al embargo de armamento israelí por parte de España. Pero esa 'letra pequeña' ya ha sido invocada en este 2025. Según ha publicado El País este lunes, la cláusula de excepcionalidad al bloqueo de armas y tecnología militar de las empresas del Estado hebreo ha sido activada tras la advertencia de la firma aeronáutica Airbus de que, en su caso, aplicarla se traduciría en la pérdida de contratos multimillonarios de Defensa y los miles de puestos de trabajo que dependen de estos.

Se trata del mecanismo de excepcionalidad que recoge el Decreto 10/2025 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Concretamente, ha sido empleado para garantizar la viabilidad de cuatro programas que se desarrollan en gran medida en las plantas de San Pablo (Sevilla) y Getafe (Madrid). Son los que se encargan del avión de transporte de carga militar A400M, el avión de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT, el avión de vigilancia y patrulla marítima C295, además del dron táctico SIRTAP.

Todos ellos son proyectos consistentes en aeronaves de apoyo o destinados a la seguridad y misiones de inteligencia -teniendo en cuenta la versatilidad de lo que puede acabar haciendo un vehículo aéreo no tripulado-. No obstante, también afecta la integración del sistema israelí de protección Dircm en los A400M que se ensamblan para el Ejército alemán, así como a nueve destinados a la flota internacional que coordina la OTAN y a otros tantos aviones cisterna canadienses. El Dircm se trata de una mejora, a cargo de la tecnología de la empresa israelí Elbit Systems, para la detección e interceptación de misiles antiaéreos de guiado láser, es decir, un moderno sistema de contramedidas aéreas.

Defensa se opuso, Presidencia lo llevó al Consejo de Ministros de antes de Nochebuena

Tal y como recoge el citado diario aludiendo a fuentes gubernamentales, cuando esta advertencia llegó a la mesa del Ministerio de Defensa lo que se topó fue el rechazo a la activación de la cláusula de excepcionalidad. Todo cambió cuando el informe favorable de la junta interministerial que se encarga de la gestión del comercio de material militar -la JIMDDU- llegó a manos de Presidencia. Así, la reclamación de Airbus fue llevada a la reunión del Consejo de Ministros del pasado 23 de este diciembre, a un día de la Nochebuena.

El principal argumento pasa porque si no se activase en estos casos tendría "un impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales". Precisamente, el del 'interés general nacional', es uno de los pilares que permiten activar el mecanismo de excepcionalidad. El motivo pasar por la potencial posibilidad de que todas esas aeronaves no puedan ser ensambladas en España, teniendo en cuenta que también están comprometidos a otros países.

¿Quiere decir eso que ya no hay embargo al armamento israelí? No, la activación de este mecanismo no engloba al resto de programas que se vieron afectados seriamente por las sanciones y la prohibición. Eso pasa por el SILAM, los misiles anticarro Spike o el vehículo Dragon. El primero se corresponde con un sistema lanzamisiles de largo alcance, mientras que el segundo era un lote de 1.680 Spike LR2 para la destrucción de blindados o tanques. En cuanto al 'dragón', se trata de un vehículo todoterreno 8x8 que iba a contar con distintas implementaciones tecnológicas israelíes, en materia de blindaje, sistemas electrónicos o incluso de capacidad de fuego.

¿Qué dijo el Gobierno sobre la cláusula de excepcionalidad al embargo de armas israelíes?

El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya se había referido a esta cláusula de excepcionalidad cuando detalló el contenido y medidas contenidas en el referido Decreto 10/2025. "Existe la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice una excepción puntual, de manera excepcional y por afectación a intereses nacionales", indicó a finales de septiembre el máximo responsable de la política económica española.

Según Cuerpo, esta cláusula solo podría ser activada "en casos concretos y específicos cuando hablamos de elementos de interés general, en la propia normativa de comercio exterior en material de defensa y doble uso se hace alusión a este elemento de interés general, aludiendo por ejemplo a conceptos asociados con la seguridad nacional y la política exterior".