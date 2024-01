Asens desvela su marcha de Podemos: "El Podemos de 2015 está más representado en el Sumar de hoy"

Jaume Asens, una de las caras más históricas de Podemos, -fue fundador y diputado de la formación liderada por Pablo Iglesias- ha anunciado en la mañana de este martes que no forma parte de la formación morada a ningún efecto, tras darse de baja como militante del partido hace un tiempo.

“Lo vivo como una especie de duelo, una ruptura dolorosa porque ahí está una parte de mi vida, la que me ha configurado políticamente, pero ahora mismo no me reconozco en ese partido”, han sido sus palabras ante los micrófonos de La 2 de TVE.

Durante la entrevista, también ha tenido tiempo para recordar su etapa como diputado y ha mostrado públicamente las diferencias que ve en la actual estructura del partido y los valores que representa con respecto al Podemos de hace casi una década. "El Podemos de 2015 está más representado en el Sumar de hoy que en el Podemos de hoy", afirmó en la televisión pública.

En esta línea, se unió al discurso mostrado por otros exaltos dirigentes de Podemos, como en su día pudieron ser Íñigo Errejón o Yolanda Díaz, hoy principales rostros de Sumar y pesos pesados -sobre todo la gallega- en el gobierno de coalición. "Este es un Podemos más cerrado, menos abierto, menos poroso, menos transversal", añadió.

Por otro lado, el dirigente de Catalunya en Comú también se ha referido a su "todavía amigo" -y también fundador de partido-, Pablo Iglesias, a quien ha asegurado reconocer en sus apariciones pero solo "en partes".

"El papel de Pablo Iglesias no es el mismo de antes y no me siento más reconocido en el Pablo de ahora" Jaume Asens, dirigente de Catalunya en Comú

"Reconozco una parte. Creo que todavía somos amigos, y hay partes donde lo reconozco, no solo de la época política sino de antes, pero hay otras en las que me cuesta", afirmó.

Pese a ello, también ha tenido palabras de agradecimiento a Iglesias, a quien le ha mostrado su admiración pública. "Yo le debo mucho a él porque si soy diputado es por él. Siempre lo he admirado, creo que ha tenido un papel importantísimo en la historia de España pero ahora está en un papel que respeto pero que no es el mismo de antes y no me siento más reconocido en el Pablo de ahora”, ha reiterado.