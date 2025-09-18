Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista a España tras las protestas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, y el alcalde de Alalpardo, Miguel Ángel Medranda (i), dan la salida a la última etapa de la Vuelta a España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que concederá la medalla de oro de la región a la Vuelta Ciclista a España. Además, también otorgará la Medalla Internacional al ganador de esta última edición, el deportista danés Jonas Vingegaard.

“Este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron”, ha señalado la presidenta durante el Pleno de la Asamblea de Madrid a la bancada de la oposición, en referencia a las protestas que se produjeron el pasado domingo durante la final de la Vuelta en Madrid en favor de Gaza y en contra de la presencia de un equipo israelí en la carrera española.

Sobre la Vuelta en sí, Díaz Ayuso ha subrayado que es “una de las competiciones internacionales de las que el pueblo de Madrid” se siente más orgulloso pese a que la han intentado “desguazar”. “Así que por el deporte, la libertad y por ser Madrid una región de integración abierta al mundo y alegre vamos a ver estas dos condecoraciones”, ha remarcado.

La Medalla Internacional, en virtud de la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, es una condecoración que se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a personalidades y representantes de otros países, así como a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea.

En los últimos años han recibido la Medalla Internacional el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); el de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023) y el de Argentina, Javier Milei (2024).