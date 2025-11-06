Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ayuso dice que el de Sánchez es "el peor Gobierno" que ha tenido España jamás y Javier Ruiz responde implacable
Ayuso dice que el de Sánchez es "el peor Gobierno" que ha tenido España jamás y Javier Ruiz responde implacable 

"Se está despachando Ayuso con un tono y unos descalificativos que vamos a tener que mirar con cierta lupa"

Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Adela González en los platós de La Hora de La 1 y de Mañaneros.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este jueves en la Asamblea de Madrid en un semana clave ya que se está celebrando el juicio en la Audiencia Nacional contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Allí ha afirmado, en respuesta a la diputada del PSOE Mar Espinar, que "son lo peor que ha tenido España". 

Espinar ha hecho una pregunta sobre los presupuestos, ha aludido al "fraude fiscal" de la pareja de Ayuso y al "fraude político" de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. En su turno de réplica, la presidenta ha ignorado el ataque y ha arremetido contra el PSOE. "Les carcome la corrupción y las más sólida, gestionan ruinosamente. Son ustedes los que se están defendiendo en los banquillos", ha señalado la presidenta, que les acusa de estar detrás de "operaciones" contra fiscales, adversarios, jueces o guardia civiles. "Son lo peor que ha tenido España", ha llegado a decir.

Unas palabras que han llegado hasta el plató de Mañaneros, el programa que presenta Javier Ruiz en TVE, que en el avance que le cuentan a Silvia Intxaurrondo se ha referido a esta última frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid con lo de "lo peor" que ha tenido España. 

Javier Ruiz ha recogido el testigo y ha afirmado sobre las palabras de Isabel Díaz Ayuso que "lo de la política de la hipérbole ha desbordado todo". "Acaba de decir que el Gobierno de Sánchez es lo peor que ha vivido España jamás. Ni la peste, ni ETA, ni Franco.... Sánchez", ha añadido. 

"En fin, lo de la política de la hipérbole, la exageración hoy un poquito a examen porque se está despachando Ayuso con un tono y unos descalificativos que vamos a tener que mirar con cierta lupa", ha sentenciado antes del inicio de su programa el presentador de la cadena pública. 

