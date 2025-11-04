El novio de Ayuso acusa al fiscal general de "matarle públicamente" y convertirle en "el delincuente confeso del Reino de España"

Alberto González Amador ha acusado a Álvaro García Ortiz de "matarle públicamente". O lo que es lo mismo, el novio de Isabel Díaz Ayuso acusa al fiscal general del Estado de convertirle en "el delincuente confeso del Reino de España".

Así se ha manifestado González Amador, testigo fundamental en la segunda sesión del juicio contra García Ortiz en el Tribunal Supremo por, supuestamente, haber filtrado un correo del abogado del novio de Ayuso.

En dicho correo, enviado el 2 de febrero de 2024, el abogado Carlos Neira ofrecía a la Fiscalía que su cliente reconociera los delitos fiscales a cambio de un acuerdo con el que evitar la causa. González Amador está procesado por un presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios

Pero la investigación que ha llegado al Supremo se centra en si García Ortiz filtró este documento a los medios la noche del 13 de marzo de 2024, algo que la pareja de la presidenta madrileña afirma, cargando duramente contra el responsable máximo de la Fiscalía.

Como detalla Europa Press, González Amador no se ha referido solo a ese 'email', sino también a la nota de prensa publicada al día siguiente, 14 de marzo, por la Fiscalía dando detallada cuenta de la cadena de correos electrónicos entre su defensa y el fiscal Julián Salto.

"Para todo el mundo, a partir de ese día, entre la nota de la Fiscalía y la publicación del 'email', yo páse a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente. Me había destrozado", ha afirmado.