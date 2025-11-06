Los periodistas declaran que sabían del correo sobre el novio de Ayuso antes que el fiscal general: "Es inocente"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo (TS), en una jornada sobre el juicio por presunta revelación de secretos, el 5 de noviembre de 2025.

El juicio contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo (TS), ha entrado ya en las testificales de los periodistas que informaron sobre el caso del presunto fraude fiscal por el que está pendiente de juicio Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la causa original que desató la reacción de la Fiscalía General del Estado que ha llevado hasta el banquillo a García Ortiz. Dos periodistas de eldiario.es y uno de La Sexta aseguraron en la jornada de ayer que tenían el correo con la confesión de Amador antes de que lo recibiera el fiscal.

El periodista del digitalo, Jose Precedo, explicó al tribunal que tuvo acceso al correo por cuya filtración está siendo juzgado el fiscal general del Estado el 6 de marzo de 2024, seis días antes que él. Fue él quien dijo, a las claras, que Ortiz "es inocente". Adjunto al director de elDiario.es, Precedo dejó claro en varias ocasiones que tuvo acceso a "un pantallazo en papel de ese correo" el 6 de marzo, si bien su fuente no le había autorizado a publicar esa información.

Como era de prever, el periodista no ha revelado su fuente acogiéndose al secreto profesional, pero sí ha subrayado que "en 22 años de carrera Álvaro García Ortiz (a quien conoce desde 2003 por el caso del Prestige) no me ha pasado un papel nunca". Y mirando al tribunal ha dicho sobre el fiscal general: "Es una persona que yo se que es inocente porque conozco la fuente pero no la puedo decir por el secreto profesional".

Ha explicado que cuando le llegó la información montó un equipo de investigación para preparar hasta ocho informaciones que publicaron entre los días 12 y 14 de marzo, aunque antes llamó a la Fiscalía General.

Lo hizo para saber de cuánto tiempo disponía con vistas a publicar, por si la Fiscalía tenía previsto sacar una nota de prensa u otros medios estaban tras la pista de este caso, y porque tenía un viaje al extranjero y no sabía si debía cancelarlo.

Preguntado sobre por qué no publicó el pantallazo con el correo clave antes que la noticia de El Mundo del día 13 a las 21.29 o incluso después, ha explicado que no pudo porque la fuente no se lo permitía. "Lo tengo pero no lo puedo exhibir", ha precisado.

Es por ello que cuando se publica la noticia de El Mundo y después la de la Sexta, que dice que el pacto no proviene de Fiscalía sino al contrario -de la pareja de Ayuso- se poner a hacer averiguaciones sobre el orden de los correos porque el que publica El Mundo es del día 12 de marzo y el suyo es anterior, del 2 de febrero, pero quiere estar seguro de si hay más correos y el orden de los mismos.

No es hasta que el contenido de ese correo se publica cuando ya recibe autorización de su fuente. "La fuente me confirma que el que tengo yo es el primer correo, y que la conformidad parte de González Amador", por tanto cuando tiene eso "atado" es cuando publica.

Es más, ha insistido que si hubiera tenido permiso de su fuente para publicar ese pantallazo "en el momento en que Ayuso niega toda esa información, publico esta imagen y se acabó este cuento".

Precedo ha mencionado también las "amenazas" que recibió del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, con quien mantuvo una conversación a través de mensajes para preguntarle si desde el Gobierno regional querían reaccionar a la noticia que iban a publicar el 12 de marzo sobre el caso de fraude fiscal.

De hecho, ha asegurado que Rodríguez también le dijo a una compañera "os vamos a triturar, vais a tener que cerrar". "Cuando alguien dice eso me lo tomo en serio, entiendo que nos va a denunciar y nos quiere hundir", pero él tenía "documentación" para respaldar sus informaciones.

Tras explicar al tribunal cómo funciona la profesión y una redacción periodística, ha indicado que él vive "de su reputación profesional", por eso "cuando aquí se pone a caldo a periodistas se está jugando con nuestra reputación".

Precedo se ha referido así a las descalificaciones que Rodríguez lanzó ayer hacia los periodistas "izquierdistas" que "cuentan las cosas de aquella manera" y a los medios de izquierda "voraces", unas palabras que ha lamentando que "se le hayan dejado decir esto sin ningún reparo".

Por su parte, el periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina cerró la sesión ratificando que tenían la primera información que desmentía lo publicado en el diario El Mundo a las 21:54 horas del 13 de marzo. Mucho antes de que el Fiscal General recopilara los correos electrónicos para poder elaborar una nota de prensa que desmintiera el bulo que fabricó Rodríguez sobre que fue el Ministerio Público el que ofreció el pacto al comisionista.

Lo tenía confirmado "por tres fuentes distintas", aunque tampoco ha revelado sus identidades. "Era una información diametralmente opuesta a la de El Mundo y el tiempo nos ha dado la razón".

Realizó la secuencia completa de lo sucedido y a las 21:54 horas transmitió a un chat de WhatsApp de la cadena de televisión que la propuesta de pacto provenía del abogado. Minutos más tarde, a las 22:10 horas, La Sexta publicó la noticia.

Él ha sido el último periodista en testificar este miércoles, jornada en la que también ha declarado el autor de la citada noticia de El Mundo titulada 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'.

Esteban Urreiztieta ha explicado que eligieron ese enfoque por un criterio periodístico porque no es habitual que un fiscal se dirija a "un contribuyente", y ha asegurado que nunca tuvo ni el expediente tributario de González Amador ni el correo en el que su abogado proponía un pacto.

Sí que dispuso del correo del fiscal del 12 de marzo, en el que decía al abogado que no habría obstáculo para llegar a dicho pacto, y ha señalado que al día siguiente incorporó a la noticia la información de la nota de prensa de la Fiscalía que precisaba que la iniciativa del acuerdo era del abogado y que conllevaba la admisión de los delitos por González Amador porque la complementaba y enriquecía y no desvirtuaba su enfoque inicial.

El periodista ha defendido que todos los datos de la noticia son "ciertos, contrastados y veraces" y que nunca publicaron la versión que dio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, de que el fiscal recibió "órdenes de arriba" para retirar el pacto porque no lo pudieron contrastar, pese a que, ha incidido, en este procedimiento se atribuyó a su medio.

'El Mundo' defiende su información

En la sesión de mañana ha declarado el periodista de El Mundo que fue el primero en publicar esa versión adulterada sobre el pacto de conformidad entre el presunto defraudador y la Fiscalía. Ha explicado que este medio tenía conocimiento de que Alberto González Amador en vía administrativa había ofrecido un pacto consignado una cantidad cercana a los 400.000 euros y que, ocho meses después, tuvo conocimiento del correo en el que el fiscal respondía a González Amador cuando ya estaba judicializado el caso y por eso publicaron la informaron que publicaron. Él entendió que era la respuesta esa petición que se había producido ocho meses antes.

El periodista ha señalado que no tuvo acceso a ningún documento de los que se pudieran intercambiar las partes en esos ocho meses y aunque sabía que en las últimas semanas se estaba negociando la conformidad, sus fuentes no le dieron más detalles. El testigo se ha acogido a su secreto profesional para no revelar las fuentes.

Sobre los datos que publicó y que no estaban incluidos en ese correo al que tuvo acceso: que el pacto suponía admitir la comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad, pagar la multa y la pena de prisión correspondiente, ha explicado que lo incluyó por una "deducción lógica", derivada de la dinámica que es común a los pactos de conformidad.

Antes habían declarado periodistas de VozPopuli y Libertad Digital que la noche del 13 de marzo, en un lapso de tiempo de menos de 20 minutos, publicaron el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez con el mismo titular que él había fabricado: "La fiscalía ofrece un pacto a la pareja de Ayuso que retira por órdenes de arriba", cuando todo sucedió al revés. Los dos testigos se han acogido a su secreto profesional.