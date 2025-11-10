¿Ayuso o González Amador para unas cañas? Mónica García responde al test rápido de 'El Huff'
También preguntamos a la ministra de Sanidad por un libro y una canción, o si es más de team invierno o team verano.
La ministra de Sanidad, Mónica García, no tiene dudas, y como ministra de Sanidad y también médica es de asumir la relevancia de su determinación. García es team invierno. Vaya, que si hay que escoger uno de los dos horarios como permanente, lo tiene claro. "El horario de invierno, que es el de la salud", asegura convencida durante el test rápido de 'El Huff' al que se ha sometido después de su entrevista con este medio. ¿Y por qué es el de salud? Pues porque "es el que más se adecúa con el ritmo circadiano, el que más está en consonancia con nuestra biología interna". Así que, team verano, ya lo siento.
Más allá de lo controvertido del debate respecto a los horarios, García tampoco tarda en contestar a quizás la pregunta más complicada del test. ¿Con quién preferiría irse de cañas, con Isabel Díaz Ayuso o con su pareja, Alberto González Amador? "La única pregunta es si es en el ático. Si me invitan ahí, podría irme con los dos", contesta.
Además, y por aquello de que ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adquirido la costumbre de recomendar en su TikTok una canción y un libro antes de cada inicio del fin de semana, hemos pedido lo mismo a la ministra de Sanidad. ¿Un libro? El último que se leyó es 'Sistemas sanitarios en España', del Consejo Económico y Social, pero por lo que sea propone otro: 'La mala costumbre', de Alana S. Portero. ¿Una canción? Cualquiera de Ros... Que no, que hay más vida. Cualquiera de Rigoberta Bandini.
Por último, le preguntamos acerca de si vivía más tranquila cuando ejercía como médica anestesista, en manos de quien muchos pacientes al final ponen su vida, o como política, en manos de quienes muchos ciudadanos ponen también su vida. "Se vive más tranquila como anestesista, pero hay que decir que tenemos un 90% de la vida tranquila y un 10% de sustos en los que te juegas la vida del paciente", asegura.