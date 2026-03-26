La 'patata caliente' del PP con el decreto anticrisis: abstenerse o votar en contra, esa es la cuestión

El Congreso de los Diputados votará este jueves el decreto-ley aprobado por el Gobierno el viernes pasado con medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias derivadas del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán; entre ellas, la reducción del IVA a los carburantes o el refuerzo del bono social eléctrico.

Salvo sorpresa mayúscula, el decreto será convalidado puesto que Junts votará a favor. Los de Puigdemont aseguraron que el sentido de su voto sería positivo una vez que el Ejecutivo les hubiera corroborado que traspondrán la directiva europea para que los autónomos que facturan menos de 85.000 euros no tengan que pagar el IVA. El resto de socios del Gobierno también votarán a favor a excepción de Podemos, que se abstendrá puesto que su receta pasa por aplicar topes a los precios de carburantes, energía y alimentos.

La gran duda es qué postura adoptará el PP, aunque su voto no vaya a tener una influencia significativa en el resultado de la votación. El viernes, una vez el decreto fue aprobado en el Consejo de Minsitros junto al de vivienda forozado por Sumar, el secretario general del PP, Miguel Tellado, dio la bienvenida a Sánchez a "la fachosfera" por aprobar un "decreto de derechas" que incluía bajada de impuestos, una de las principales exigencias del PP. Sin embargo, el propio Tellado no confirmó el sentido de su voto hasta prácticamente el mismo día de la votación. "Tendremos que estudiarlo", dijeron.

En estos días, a Feijóo se le ha preguntado de forma insistente si apoyaría el decreto del Gobierno. Pero el líder del PP ha dado la callada por respuesta. Lo que sí ha exigido es que se retrasara la votación de este jueves para incluir algunas de sus propuestas, como una bajada del IRPF o prolongar la vida de las centrales nucleares.

En el debate sobre la situación en Oriente Medio que se celebró este miércoles en el Congreso, Sánchez afeó a Feijóo que no hubiera aclarado su postura y le recordó que el gobierno del PP no aprobó ningún escudo social durante la guerra de Irak, hace ya más de dos décadas. "Aznar no hizo nada. Montoro no aprobó ni una sola rebaja fiscal. Cero reformas, cero ayudas. Se ve que Montoro estaba ocupado enriqueciéndose y favoreciendo a algunos con el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y aún así hoy escucharemos una retahíla de bajada de impuestos de la oposición. Dando lecciones. ¡Qué cara más dura!", le dijo.

Feijóo le respondió diciéndole que actuaba como "un matón" y con "tics dictatoriales" por haberle exigido en el Congreso que aclarara cuál sería su voto. "Los matones como usted no me impresionan, acaban todos igual", añadió.

El PP anunciará su decisión a lo largo de la mañana de este jueves. El voto afirmativo está más que descartado, y el debate interno se centra ahora en si brindarle al Gobierno la abstención o votar en contra. Abstenerse supondría un refrendo de facto de las medidas que incluye ese "decreto de derechas" y desactivaría las críticas que el Ejecutivo haría contra el PP por no apoyar la aplicación de esas medidas sociales. Sin embargo, serviría como munición a Vox para volver a decir que el PP apoya al PSOE. "No sea demasiado duro con Feijóo porque sabemos perfectamente que, en lo fundamental, ustedes están de acuerdo", le dijo ayer Santiago Abascal a Sánchez durante el mismo debate parlamentario.

Según ha podido saber El HuffPost, el grueso de barones del PP aboga por la abstención "como mínimo", aunque se plegarán a lo que diga en último lugar Génova. A los populares les ha costado estas semanas acomodarse en una posición concreta sobre la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, y entienden que sería difícil explicar a la ciudadanía por qué no apoyan una rebaja de impuestos que ellos mismos han demandado en los últimos días, aunque la del Gobierno la consideren insuficiente.

A la espera del voto del PP, lo que sí se da por seguro es que el segundo decreto-ley aprobado por el Ejecutivo, el que incluye la congelación de los alquileres, no saldrá adelante puesto que PP, Vox y Junts votarán en contra. Desde Sumar, promotor de la iniciativa, se está animando a los inquilinos cuyos contratos acaban en 2026 o 2027 a que pidan a sus caseros la prórroga, viendo vías legales para que su efecto pueda mantenerse aunque el decreto finalmente no sea convalidado.

Medidas aprobadas en el "decreto de guerra"