Ayuso sólo hace público el gasto de la sala de autoridades de Barajas de su polémico viaje de diez días a México 

Cuatro meses después, el gasto público que acarreó el polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso a México sigue siendo una incógnita. Hace unos días, el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid hizo público que se destinaron 623,28 euros para el uso de la sala de autoridades de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En concreto, 220,89 euros antes del viaje de ida, el 2 de mayo, y 402,39 euros para el de vuelta, el 11 de mayo. Sin embargo, no se conoce todavía el gasto de transporte, alojamiento y manutención que supuso este traslado que provocó un enfrentamiento con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, protestas de algunos partidos mexicanos y la precipitada vuelta de la presidenta madrileña por culpa de un supuesto "boicot" contra su persona.

El único gasto publicado del viaje de diez días de Ayuso a México

Partidos de la oposición como PSOE o Más Madrid han reclamado de forma reiterada cuánto costó este viaje de Ayuso, así como otros que tampoco figuran de forma detallada en el Portal de Transparencia. "La presidenta ha tenido a bien publicar los gastos de la sala de autoridades en el aeropuerto de su viaje a México, 600 euros. Todas las demás casillas se le ha olvidado. Insisto, hay que hacer un trabajo serio, los socialistas estamos a eso. La presidenta está a pegarse la vida padre", ha criticado la portavoz de PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

A su regreso del viaje, Ayuso desdeñó ofrecer explicaciones detalladas de dicho gasto y se limitó a decir que una parte de su 'tour mexicano' se había pagado con erario público y otra por parte de algunos operadores.

"En la inmensa mayoría del viaje, he sido invitada. Me invita el estado de Aguascalientes, me invitan los organizadores del Premio Platino... Me encanta que un Gobierno que utiliza el público como le viene en gana me venga a mí a 'jinchear' cuatro billetes de avión", señaló en una entrevista en el programa "En boca de todos" en Cuatro. Y añadió: "¿Por qué soy yo la que tengo que dar pelos y señales de dónde he estado y a ver el dinero dónde está? Cuando uno viaja siembra relaciones entre universidades, inversores... y tú tienes que ver una balanza completa. Mi agenda ha sido impresionante, va mucho más allá de lo que hacen otros", ha añadido para sortear la pregunta.

Desde la Gobierno de la Comunidad de Madrid reconocieron en su momento a la Cadena SER que la invitación de los productores de los Premios Platino a la gala - evento al que no acudió finalmente por un supuesto boicot - incluía la estancia de Ayuso y de toda su delegación - también su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en un ‘resort’ de Riviera Maya. Aunque canceló cuatro días de su agenda, Ayuso se mantuvo en territorio mexicano hasta agotar el viaje completo como estaba planificado, aunque no informó de qué actividades realizó esos días y si estaban ligados a su labor como representante pública.

Rara vez, por no decir nunca, un presidente autonómico ha estado diez días de viaje oficial por un único país. Ni siquiera el presidente del Gobierno o alguno de sus ministros mantienen una agenda tan extensa en sus viajes oficial. Pedro Sánchez, por ejemplo, estuvo cinco días en China el pasado mes de abril.

¿Y qué hizo en México? A nivel de autoridades, Ayuso sólo fue recibida por Alessandra Rojo, alcaldesa de Cuauhtémoc, y por la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. Y es que el viaje de Ayuso, como tal, fue una cascada de cancelaciones y cambios. El primer evento, que iba a celebrarse en la catedral de Ciudad de México, fue anulado a las pocas horas de que tuviera lugar una vez que la Iglesia mexicana no estuviera muy convencida de albergar un acto en el que se iba a ensalzar la Conquista Española o la figura de Hernán Cortes.

De hecho, varias decenas de representantes de los pueblos originarios se congregaron a las puertas del templo a modo de protesta. En Aguascalientes, según la prensa local, otros dos actos fueron cancelados y, durante parte del viaje, Ayuso tuvo que enfrentarse al descontento de algunos ciudadanos por su discurso "imperialista".