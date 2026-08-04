Trump utiliza la crisis migratoria de Ceuta para endurecer su discurso contra la UE y sus rivales demócratas

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 3 de agosto de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner el foco en España y en la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma de Ceuta para reforzar su discurso sobre seguridad fronteriza y atacar al Partido Demócrata, una guerra de política nacional encarnizada ya, cuando en noviembre se esperan elecciones legislativas de medio mandato en las que su partido, el Republicano, puede perder la Cámara de Representantes o el Senado que tanta estabilidad, a base de mayoría, han dado al magnate en esta legislatura.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Despacho Oval, tras la firma de varias órdenes ejecutivas, Trump afirmó la pasada noche que los recientes acontecimientos en la frontera entre España y Marruecos son el reflejo de una problemática mayor que afecta al conjunto del continente europeo. "Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan. Hay dos cosas que están acabando con Europa: la primera es la inmigración y la segunda es la energía", declaró el magnate.

"Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan. Hay dos cosas que están acabando con Europa: la primera es la inmigración y la segunda es la energía"

Tomando el rábano por las hojas, Trump estableció un paralelismo directo entre la entrada masiva de migrantes en España y lo que describió como las consecuencias del mandato de su predecesor, el presidente demócrata Joe Biden. A su entender, la situación que vivió EEUU bajo su Administración fue "mucho peor" y a "mayor escala" de lo visto en estos días: se calcula que han entrado a Ceuta entre 60.000 y 80.000 personas, de las que al menos 88 han muerto en suelo español y 11 más, en el marroquí. Hay un número indefinido de desaparecidos.

"Cuando vi lo que sucedió en España, me dije que nosotros teníamos una versión de eso, incluso mucho peor. Permitimos la entrada de millones de personas bajo el mandato de los demócratas porque tuvimos fronteras abiertas", sostuvo el republicano ante la prensa reunida en su despacho.

Estas declaraciones se alinean con los mensajes difundidos por la portavocía de la Casa Blanca y su equipo de campaña, que han utilizado los sucesos en la frontera hispano-marroquí para alertar sobre las posibles consecuencias de un eventual retorno de la oposición al poder en las próximas midterms.

Por ejemplo, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo el pasado 30 de julio a la agencia Europa Press que "el presidente Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurriría si siguiera aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, entre ellas las que facilitan la inmigración masiva". Kelly avisó a Madrid y otras capitales que "han adoptado esta filosofía destructiva", que "deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición".

Un revoltijo

Lo hemos dicho de pasada antes: además de sus advertencias en materia migratoria, Trump dirigió duras críticas a los líderes europeos por el rumbo de sus políticas públicas, cuestionando tanto la acogida de refugiados como la transición hacia energías renovables. Un revoltijo de los suyos, disparando a todo lo que rechaza.

Por ejemplo, en materia de seguridad y criminalidad, el presidente afirmó que los países europeos están dejando entrar a personas que "no van a aportar nada positivo" y reiteró acusaciones sobre índices de criminalidad vinculados a la migración no regulada.

En política energética, calificó de "error económico" la apuesta por la energía eólica en el continente europeo, asegurando que los países que invierten en molinos de viento "pierden dinero" y terminan perjudicando su competitividad económica.

Debate en la Unión Europea

El impacto de la crisis en Ceuta ha reactivado el debate en el seno de la Unión Europea (UE) sobre la gestión de las fronteras exteriores y el reparto de la carga migratoria. La reunión de urgencia de los ministros de Interior de los Veintisiete que tiene lugar este martes por la tarde ha puesto de manifiesto divisiones internas entre los socios europeos sobre la aplicación de controles más estrictos o la creación de centros de tramitación en terceros países.

Los discursos que vinculan la presión migratoria en el Mediterráneo con propuestas de restricción severa han ganado terreno en el debate público tanto a un lado como al otro del Atlántico, moldeando la agenda política a medida que se aproximan citas electorales clave. Por eso, el sábado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta a Bruselas en la que se quejaba de cargó las "noticias falsas", la "desinformación" y las actitudes guiadas por el "prejuicio o el interés político" de algunos socios, empezando por Italia, que hasta reclamaron la suspensión temporal del espacio Schengen.

Ayer, cuando la crisis ya parecía más calmada, los mensajes contra España se suavizaron y hasta la fría presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que se había limitado a ofrecer ayuda pero, a la vez, a exigirle al Gobierno una actuación más contundente, aplaudió el trabajo de Madrid.