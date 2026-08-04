Marcelino Madrigal, investigador, destapa otra convocatoria contra la frontera de Ceuta para el 15 de agosto: "En fase de reclutamiento"

Unas escaleras de Ceuta se han convertido en un símbolo para muchos jóvenes de Marruecos. Se encuentran en la avenida de Martínez Catena, la vía que enfila toda la costa sur de la ciudad desde la frontera del Tarajal hasta el puente nuevo, casi en el centro. Las escaleras en cuestión están en la Punta del Morro. Están en 'Y' y sirven para salvar un desnivel de 10 metros hasta llegar a la barriada de Juan XXIII.

En sí son anodinas. Están incluso deterioradas. Pero estas escaleras se han convertido en un icono muy poderoso para los marroquíes que sueñan con cruzar a España. Cuando muchos se lanzan a nadar desde Fnideq (Castillejos), solo tienen la certeza de que han conseguido el pase a Ceuta cuando las ven. Algunos chavales tienen hasta fotos de la dichosa escalinata como fondo de pantalla en su móvil.

Por eso estas escaleras ya protagonizaban a mediados de mes algunas de las publicaciones que se han visto en las redes sociales marroquíes animando a muchos jóvenes a la hrig Sebta, la haraga de Ceuta: cruzar irregularmente a la ciudad autónoma. Esto se leía en este TikTok ya eliminado: "Si dios quiere, este verano subiremos por estas escaleras (...) Las escaleras de la felicidad".

Ceuta se recupera de la mayor crisis humanitaria de su historia reciente: unas 50.000 personas cruzaron masivamente el espigón del Tarajal, superando la frontera hacia España. La ciudad autónoma, de unos 84.000 habitantes, vio cómo su población se disparaba en apenas unas horas en un 65%. La mayoría de los que entraron volvieron a Marruecos, pero muchos vecinos siguen conmocionados a día de hoy.

Los servicios de inteligencia españoles han llegado a la conclusión de que Marruecos no organizó esta oleada masiva de migrantes, pero sí la aprovechó. Otros especialistas han hecho sus propios análisis y apostillan que "la invasión de Ceuta fue estimulada desde principios de julio por una campaña en redes sociales con once millones de impactos desde perfiles en Argelia, Túnez, Francia y observaciones desde EEUU".

Quien lo dice es el analista español de inteligencia José María Gil, cuyas conclusiones compartió él mismo en plataformas como LinkedIn. El pase a Ceuta fue incentivado con una narrativa en redes que hablaba de un cambio de doctrina del Tribunal Supremo español en torno a las devoluciones en caliente. La principal hipótesis del analista es que esa campaña respondió "a un proceso de movilización descentralizada".

Pero Gil no es el único que se ha animado a emplear un conjunto de habilidades y herramientas cada vez más popular: el OSINT o la inteligencia de fuentes abiertas. Analistas, investigadores, hackers y periodistas ejercen esta disciplina: investigar a través de internet todo mediante el uso de fuentes abiertas y accesibles, como perfiles públicos en redes, mensajes en foros, apariciones en prensa, etc.

Alerta de otra convocatoria para cruzar a Ceuta el próximo 15 de agosto

Otro informe que se ha dado a conocer en las últimas horas lo firma Marcelino Madrigal, un profesional ya retirado que comenzó como analista de sistemas hace cerca de 40 años y que se dedica a extraer información de plataformas digitales sobre hechos noticiosos. El propio Gil ha recomendado el informe de Madrigal, también conocido en redes por el mote @SoyMmadrigal: presenta información muy afilada.

Por ejemplo, que buena parte de la campaña de desinformación que estimuló el pase masivo a la ciudad autónoma española se orquestó en plataformas donde se suele dejar menos rastro que en otras más abiertas como X o TikTok: WhatsApp fue el principal vehículo para difundir información y organizar a los miles de jóvenes que se lanzaron al Mediterráneo en las últimas semanas.

De hecho, el propio Madrigal abunda en que en su investigación detectó mensajes que vaticinan (o incluso proponen) un nuevo intento de pase masivo para el próximo 15 de agosto. La mención más reciente; el domingo 2 de agosto por la noche: "Para el 15, todo el mundo entra". "No es un rumor disipado, es una campaña de reclutamiento activo", advierte el investigador. Por ello, en su informe, el analista sugiere "monitorizar grupos claves de Facebook y WhatsApp".

El especialista recuerda que las redes sociales no fueron las únicas que incidieron en todo este fenómeno (también muchos medios de lengua árabe se hicieron eco días antes de que había llamamientos en redes a una migración colectiva hacia Ceuta). Pero esos llamamientos no se vertieron en plataformas como TikTok: fue más bien en grupos cerrados de WhatsApp y Facebook que supieron organizarse bien.

"La coordinación logística de los intentos de cruce (incluida la convocatoria del 15 de agosto) sí muestra indicios sólidos de organización activa, pero desplazada a espacios semi-cerrados (comentarios de Facebook y grupos de WhatsApp)", explica Madrigal. "Habría sido posible anticipar con horas o días de margen tanto el pico del 30 de julio como la convocatoria del 15 de agosto si se hubiera dispuesto de esta capacidad de vigilancia de forma continua".

El lunes, Rabat aseguró que el pase masivo no fue "presión o chantaje", se reivindicó como un "aliado fiable" de España y achacó toda la crisis a la sentencia del Supremo que desactivó "el elemento disuasorio" de la devolución en caliente. En un encuentro con corresponsales, un alto diplomático incidió en que Marruecos no es el "conserje de Europa" y que ya hace bastante para disuadir este tipo de incidentes.

"Cómo actuaría Trump con la red de Zuckerberg si esto pasara en EEUU"

Marcelino Madrigal atiende por teléfono a El HuffPost y corrobora que inició su estudio tras leer que lo sucedido en Ceuta a finales de julio sintomatizaba la guerra híbrida que aparentemente se estaría librando a nivel geopolítico. Quería ver cómo se movió en redes todo el fenómeno que desembocó en la grave crisis humanitaria que ha dejado, además, un centenar más de muertos en el paso del Tarajal.

El analista pone de relieve algunas preguntas que no se pueden responder únicamente con herramientas y técnicas de OSINT. Por ejemplo, los vídeos en los que se ve a camioneros o conductores de furgonetas acercando a migrantes al paso fronterizo de Castillejos con Ceuta. "Hubo gente que tuvo la oportunidad de sacar pasta ofreciendo transportes. No creo que los camioneros lo hicieran gratis".

También asevera que hubo ofertas de alojamiento y refugio en Ceuta, además de todo tipo de intentos de estafa sobre gente cuya situación es ya de por sí muy precaria. Pero donde también pone el foco Madrigal es en el papel que tuvieron, precisamente, las redes sociales: un papel que parece que ha quedado en un segundo plano en esta polémica, y que no ha llegado tampoco a los pensamientos de los líderes europeos.

"Desde luego, el que no es de fiar es el Gobierno de EEUU", asume Madrigal. "Cómo es posible que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU entregue el clonado de un móvil de hace años a un juez para el tema de Zapatero y el organismo no sea capaz de avisar que en una red social estadounidense se está preparando una invasión de la frontera que acabaría con más de 100 muertos".

"Dirán que es que estaba fuera del radar... Yo entiendo que si miles de mexicanos prepararan una invasión de la frontera con EEUU... no sé cómo actuaría Donald Trump respecto a la plataforma del señor Mark Zuckerberg", desliza el analista, que también suelta otros interrogantes.

"Cómo se puede hablar de que se movieron 40.000 o 50.000 personas, pero nadie diga de dónde salieron; posiblemente de poblaciones limítrofes. Y el papel de los medios: en Marruecos leen mucho nuestros medios". No hay pruebas concluyentes, pero el profuso análisis lleva a Marcelino Madrigal a advertir prudentemente una cosa: "Es muy fácil desequilibrar un país".