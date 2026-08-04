La UE cambia el tono con España: de la "firme solidaridad" a la "rápida y eficaz actuación"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llega a la rueda de prensa que ha ofrecido tras asistir a la reunión telemática del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE.

Distinto tono, distintas palabras, pero mismos acuerdos. La reunión extraordinaria de ministros del Interior de los socios de la Unión Europea ha concluido con esta carta de presentación. Una en la que la conclusión final no ha constituido un tirón de orejas o críticas al Gobierno de España en el marco de la crisis migratoria vivida en Ceuta con el cruce ilegal de, al menos, unas 60.000 personas desde Marruecos.

En esta ocasión, los distintos ministros han mostrado y transmitido su "firme solidaridad" a España tras el episodio de avalancha migratoria que también se traduce en cerca de un centenar de migrantes fallecidos en la travesía que separa el espigón marroquí de la playa de El Tarajal. No se ha quedado ahí y, como simultáneamente ha transmitido el ministro español del ramo, Fernando Grande-Marlaska, en dicha reunión también se ha alabado "la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación".

Cabe recordar que en los primeros compases de la crisis se empleó un tono distinto con España al empleado en anteriores eventos similares, como las ocurridas en Polonia con migrantes llegados desde Bielorrusia en 2021 y en 2022. Posteriormente, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, rebajó las críticas y expresó elogios tanto a Madrid como a Rabat. Lo hizo en medio de fuertes tensiones en una UE que volvía a mostrarse dividida mientras la Administración Trump se cebaba con sus ataques.

"Las fronteras exteriores de la UE son una responsabilidad compartida" Jim O'Callaghan, ministro irlandés de Justicia, Interior y Migración

"La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Las fronteras exteriores de la UE son una responsabilidad compartida y la migración requiere una respuesta europea unificada", ha resumido el ministro irlandés de Justicia, Interior y Migración, Jim O'Callaghan. Cabe destacar que Dublín se posicionó a favor de Madrid cuando Italia y Dinamarca propusieron suspender a España del espacio Schengen.

Los consensos y pactos alcanzados en materia de fronteras y migración

En esta línea, se ha vuelto a identificar como actor detrás de esta tragedia humana a las mafias que trafican irregularmente con personas. En el marco de dicho encuentro telemático se ha acordado "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes, además de satisfacer la necesidad de fortalecer las fronteras externas de la UE, así como de "forjar alianzas sólidas con países terceros".

Esta última referencia llega en el marco de una Unión Europea cuestionada por la presión de las propuestas de política migratoria de grupos ultras o populistas, como los polémicos acuerdos del Gobierno de Giorgia Meloni con Albania para los centros de detención temporales. No obstante, lo acordado hoy busca forjar alianzas con terceros países para la mejora de la gestión de la migración y la ampliación de las oportunidades para la población local.

La otra gran pata de los acuerdos pasa por contar con mayor comunicación e información en tiempo real de factores que permitan detectar un episodio migratorio de tal magnitud. El comunicado difundido por el Consejo de la unión llama a "mejorar el conocimiento compartido de la situación" empleando para ello "el desarrollo de sistemas de alerta temprana como la inteligencia previa a la exploración fronteriza y la monitorización de las redes sociales"