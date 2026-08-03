Ayuso dice que destinará el dinero recaudado del ático a los afectados de incendios y un bombero arrasa con su reacción: "Es un escándalo"

El ático comprado y puesto a la venta por la Comunidad de Madrid sigue acaparando la atención de toda la actualidad de la política madrileña. Este domingo lo justificó diciendo que el dinero recaudado de venta iba a destinarse a las víctimas de los incendios. Lo hizo durante una comparecencia ante los medios de comunicación después de visitar algunos de los municipios afectados por los incendios de la Sierra Oeste, así como el Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI) que atiende y asesora a los vecinos de Pelayos de la Presa.

"¿Se continúa hablando de la gestión patrimonial de la Comunidad de Madrid, ¿queríamos saber si tiene previsto comparecer para dar explicaciones sobre por qué la Comunidad ha adquirido viviendas de uso residencial para uso de oficina o si va a enseñar algún tipo de expediente?", ha sido preguntada Ayuso.

Su respuesta está dando que hablar, ya que omitió la pregunta y contestó afirmando que el dinero recaudado de la venta se iba a destinar a los afectados: "Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía y con estos 20 ó 22 millones de euros vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste".

Esta justificación ha dado mucho que hablar y Óscar, un bombero forestal conocido en la red social de X bajo el perfil de @OscarBForestal, le ha contestado dando una de las réplicas más compartidas.

"Ayuso ha comprado varios inmuebles con dinero publico, le pillan, los venden y dice que con ese dinero va a reconstruir la Sierra Oeste. Es decir, que si no le pillan, no hubiese aportada nada. Esto es un escándalo", ha asegurado el especialista en la lucha contra el fuego.

Su publicación se ha hecho viral y ha sumado más de 300.000 reproducciones y ha acumulado 12.000 me gusta siendo una de las reacciones más difundidas. Además, también ha sido compartida más de 3.000 veces.

La venta de ese inmueble forma parte de un programa de recuperación dotado con 100 millones de euros, impulsado por el Ejecutivo autonómico para reparar los daños ocasionados por el fuego y apoyar la recuperación de los municipios afectados.