Karol G da mucho que hablar antes de que se publique su disco: ¿"Copia" a Britney Spears y a Aitana?

Parece que Karol G está a punto de cerrar su era Tropicoqueta. La colombiana, que se encuentra inmersa en su gira Viajando Por El Mundo Tropitour con la que parará en España el próximo 2027, presentó por sorpresa dos temas inéditos en directo y anunció que lanzará el que será su sexto disco, No me arrepiento de sentir tanto, este viernes 7 de agosto.

"El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes", anunció ante sus fans en su concierto de Toronto (Canadá). "Tengo un anuncio para darles, Toronto. Llevo un par de meses trabajando en un proyecto, llevo un par de meses encerrada haciendo música nueva, llevo un par de meses un poco de este color que tenemos en este momento en el escenario (azul), llevo un par de meses preparando un segmento que entrará a ser parte de este tour", añadió entonces e interpretó uno de los adelantos de este trabajo, Matadora, que ya había adelantado antes de su gira, y Después de ti, que había cantado previamente en Coachella junto a Greg González.

Tras esto, en su cita en Washington D.C estrenó otra canción, concretamente una balada, aún sin título, en la que deja ver que este trabajo tendrá un tono más íntimo y personal y los ritmos caribeños que dominaban en el anterior disco estarán menos presentes.

La noticia ha pillado por sorpresa a sus seguidores que todavía estaban disfrutando en directo de los hits que ha dejado su último trabajo, publicado en junio de 2025, como son Latina Foreva o Un gatito me llamó. Pero también hay quienes al conocer algunos de estos adelantos y la portada de este trabajo no han dudado en compararla con otras divas pop como Aitana o Britney Spears, algo que ya le había pasado anteriormente al ser incluso acusada de plagio en redes sociales por incluir una estética y sonidos similares a Rosalía o a Shakira.

Las similitudes con 'Cuando hables con él' y los rumores de una colaboración con Aitana

Para algunos seguidores de la catalana, esta nueva balada tiene cierto parecido con Cuando hables con él, la canción incluida en el disco Cuarto azul de Aitana y que, además, la colombiana interpretó sobre este característico fondo azul. Pero más allá de los acordes y la instrumentación, muchos se fijaron en la letra, cuyo mensaje es similar.

"Si lo ven dígale que estoy bien, que nunca he estado mejor, que ya lo superé aunque el sabe que no", reza Karol G en sus versos, mientras que la de Aitana dice así: "Y cuando hables con él, dile que de noche a veces me arrepiento, yo sé que dejarle fue una estupidez cómo lo siento".

No obstante, esto podría ser aplicable a buena parte de la producción musical con temática de desamor, pero la puesta en escena, similar a ese "cuarto azul" de Aitana, ha disparado aún más los comentarios sobre un supuesto parecido.

Lejos de cualquier rivalidad, muchos han recordado que Aitana acudió a la gira Mañana será bonito tour en una de sus paradas en el Santiago Bernabéu en julio de 2024 y que ahí ya bailó y entonó muchas de las canciones con ese azul característico de fondo. De hecho, hay quien apunta a que puede haber una colaboración de la "superestrella" española en este nuevo trabajo de Karol G.

La portada de 'No me arrepiento de sentir tanto', ¿un guiño a Britney?

La portada de No me arrepiento de sentir tanto, que la propia Carolina Giraldo compartió en sus redes sociales, tampoco ha dejado a nadie indiferente. Muchos han visto un claro parecido con la estética de los 2000 con las fotos que acostumbraban artistas como Christina Aguilera o Britney Spears para sus portadas.

Basta con echar un vistazo al Stripped de Aguilera, donde se incluían hits como Dirty. Pero esta imagen, en la que Karol posa de lado, con un top oscuro mostrando el abdomen y con unos pantalones de cintura baja, con un filtro azulado ha recordado especialmente a dos portadas de Britney Spears.

Por un lado, la del disco In the zone (2003) —donde se incluía esa colaboración Me Against the Music con Madonna y ese himno que es Toxic— por ese característico filtro azul que acompañaba el retrato de su portada y las fotos del interior; y por otro, con la imagen que llevaba el sencillo I'm a slave 4 u (2001), cuya pose es prácticamente idéntica.

Sin embargo, más que un plagio, esta estética podría deparar un homenaje a esa cultura de los 2000 y la estética pop de la época que ha vuelto entre los más jóvenes. Después de hacer un guiño a las raíces latinas y caribeñas, ¿querrá hacer un homenaje a 'la princesa del pop' que, tal y como ha contado en más de una entrevista, fue una clara influencia durante su infancia? Este viernes saldremos de dudas.