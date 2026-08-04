Marlaska asegura que sus homólogos europeos han reconocido "el trabajo de España" durante la crisis de Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que sus homólogos europeos han reconocido "el trabajo extraordinario y la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas" tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta, que el propio ministro ha calculado en unas 72.000 personas.

En una rueda de prensa tras reunirse telemáticamente con los otros ministros del Interior de la UE a petición de España, Marlaska ha destacado el "tono constructivo" de la reunión y ha asegurado que todos los países han valorado positivamente tanto la acción de nuestro país como la de Marruecos. "Esto es lo que ha permitido que haya sido factible el retorno de la inmensa mayoría de personas que entraron de forma irregular. Y las que todavía siguen aquí pero no tienen derecho a quedarse, serán expulsadas", ha señalado.

Marlaska ha asegurado igualmente que ha pedido a sus socios solidaridad en los medios pero también en la política, después de que algunos países hayan sido muy críticos con España en los últimos días e incluso Italia haya impuesto controles fronterizos. "El espacio Schengen no se ha visto comprometido. Es más, es que no ha habido posibilidad. Ceuta tiene un régimen especial y ninguna persona puede salir de la ciudad autónoma sin un control efectivo documental. Incluso, los propios ciudadanos de la UE", ha asegurado. Por eso, ha pedido a Italia que levante estas medidas lo antes posible.

"No hubo informe ni aviso del CNI"

Por último, Marlaska ha transmitido su "confianza absoluta" al CNI pero ha reiterado que no hubo ningún informe de la Inteligencia española que advirtiera de que podía darse la mayúscula entrada de migrantes de forma irregular por Ceuta. "No hubo informe ni aviso sobre nada parecido a lo acontecido", ha señalado. Además, ha recalcado que si hubiera existido un aviso de una situación parecida a la de 2021, cuando entraron a Ceuta 10.000 personas, esta notificación habría llegado a las más altas instancias. "Y eso no ocurrió", ha añadido.

La UE pide reforzar la prevención

En paralelo a la rueda de prensa de Marlaska, los ministros de Interior de la Unión Europea han mostrado en un comunicado su "firme solidaridad" con España tras la crisis migratoria y han destacado la necesidad de "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes.

Tal como ha avanzado el ministro, los socios han defendido "la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación" y han alcanzado un consenso sobre la necesidad de fortalecer las fronteras externas de la UE o desarrollar sistemas de alerta temprana, "como la inteligencia previa a la exploración fronteriza o la monitorización de las redes sociales".