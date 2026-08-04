Preguntan a José Manuel Soto por lo que le diría a Óscar Puente si se vieran en una isla desierta: le da una de cal, otra de arena

El cantautor José Manuel Soto ha opinado del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una entrevista concedida al diario El Mundo después de pasar 98 días en Honduras y quedar en el cuarto puesto de la última edición del reality de Telecinco Supervivientes.

"Estás en una playa desierta y te topas con Óscar Puente. ¿Qué le dirías?", ha sido preguntado directamente el artista andaluz, que ha sido uno de los más críticos con el actual gobierno.

"Ya es mala suerte", ha comenzado diciendo. A continuación ha destacado el hecho de que siempre quiera opinar y no tenga reparos en esconder su opinión: "Estoy seguro de que podría llegar a tener una buena relación con él porque es un tío que se moja".

Sin embargo, otra ese pequeño elogio ha criticado a Puente por las formas que tiene siendo representante público: "Lo que pasa es que cuando estás en el Gobierno hay que respetar las formas y a él se le van de las manos. No está bien que un ministro utilice las redes para insultar a los ciudadanos".

Además, Soto también ha contestado a la pregunta de a qué político invitaría él a unas cañas en un chiringuito. Lo ha tenido claro y ha contestado diciendo que al exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

"Ya no es político, pero es amigo. Es un tío al que se va a echar en falta. Es un hombre raro en política porque tiene una gran preparación", le ha descrito el artista sevillano, que también ha opinado sobre la expulsión del que fuera uno de los rostros más potentes y visibles de la formación ultraderechista.

"Me parece muy fuerte. No conozco los detalles, pero la verdad es que es un tío que se pegó siete años trabajando muy duro para Vox", ha sentenciado Soto.