Su madre le dice que quiere mandarle este mensaje a Oyarzabal por Instagram y la conversación que tienen ambas arrasa 

El delantero de la Real Sociedad y de la selección española, Mikel Oyarzabal, ha sido uno de los nombres propios de este verano con sus goles claves y sus movimientos indescifrables para que España se coronara campeona del Mundo por segunda vez en su historia.

El futbolista vasco participó en seis de los goles de la selección al anotar cinco (uno en semifinales contra Francia) y dar una asistencia. Los elogios no solo le llegaron por su forma de jugar, si no que también se sumaron a los que recibe por la naturalidad que muestra tanto dentro como fuera del campo.

Marta Teodoro, una joven usuaria de TikTok conocida como @martateomar, se ha hecho viral en las últimas horas al mostrar una conversación que tuvo con su madre. Ella le pedía a través de una conversación de WhatsApp que le enviara por Instagram un mensaje directo al propio Oyarzabal.

"Quiero mandar un mensaje a una persona y no hay otra forma", comenzaba diciéndole su madre, antes de confesarle que se trataba al futbolista de la Real Sociedad y le pedía que se lo mandara por ella. Marta, que al principio solo pudo reírse, le preguntó por lo que quería decirle al delantero vasco.

Su madre le contó sus intenciones: "Hola, soy la mamá de la persona titular de esta cuenta. Como no tengo redes sociales y me hace mucha ilusión decirte algunas cosas. La primera es que te admiro, como persona me pareces increíble con la cabeza bien amueblada, que me encantas, vamos. Y como jugadores eres increíble. Bueno, sumándolo todo, te adoro y te admiro. No cambies nunca".

Además, también le pidió decirle su edad y que era de Andalucía. "¿Pero tú lo conoces para decirle todo eso?", le preguntaba su hija anonadada, a lo que su madre le confirmaba que no, pero que le hacía ilusión que lo supiera.

"No lo va a ver, que lo sepas", le respondió su hija. Su madre insistió y hasta le dijo que se lo mandara también al equipo de la Real Sociedad.

La conversación se ha hecho viral con más de 100.000 reproducciones en TikTok y hasta ha llegado a X, donde también ha tenido una gran acogida.