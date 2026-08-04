Ramoncín tiene para todos y habla así de claro de la crisis en Ceuta: "Da una dimensión de cómo son algunos políticos"

El artista y colaborador de Más Vale Tarde, Ramoncín, ha valorado durante una intervención en el programa de laSexta toda la crisis que se está viviendo en Ceuta después de que más de 50.000 inmigrantes se colaran en la ciudad autónoma la semana pasada.

"Hay cosas que son difíciles de creer y otras que son muy difíciles de explicar", ha comenzado diciendo. Ramoncín ha argumentado que "es difícil creer que 50.000 personas se movilicen en un país y nadie se entere de ello, es prácticamente imposible porque esa información la tiene que tener quien la tiene que tener".

"Además, es muy difícil explicar por qué no se previene todo. Nos pasa con los fuegos y nos pasa ahora. Hay un problema de prevención de las cosas. Si sabes lo que ocurre y sabes lo que pueden hacer, ¿por qué no se han montado antes esos espigones y han estado ahí todo el tiempo? ¿Cómo no va a suceder si enfrente tienes un vecino difícil de tratar y con una diferencia cultural y económica tan grande?", ha añadido.

Ramoncín ha destacado que cuando "un joven de 18 años decide salir de su casa, tirarse al espigón y jugarse la vida, lo está dejando todo y es por algo". "Es que hay 100 almas de criaturas que lo han perdido todo y hay muchos que saben que van a ser rechazados", ha apostillado.

El cantante ha señalado que "lo que pasa es que cada uno va allí a vender su pescadito". El primero al que ha criticado es al líder de Vox, Santiago Abascal: "Es gracioso ver la postura que toma alguien como Abascal cuando su amiguete es Trump y Trump está completamente a favor de que ocurra una cosa como esta. Es un triángulo muy difícil de comprender y por tanto muy difícil de explicar".

Ramoncín ha recordado que existe un conflicto con Marruecos y que se ha olvidado al Frente Polisario y a los Saharauis, "la gente que siempre hemos protegido y lo hemos hecho por unas razones que habría que explicar bien para que todos nos entendamos". "Haces ese esfuerzo para que sigan reclamando el gran Marruecos", ha apostillado, asegurando que "hay un enredo geopolítico importantísimo, serio y grave".

Sin embargo, de nuevo ha vuelto a la carga por la prevención: "Lo más preocupante es cómo no se atienden cosas que pueden ocurrir. ¡Tú sabes que esto puede ocurrir en cualquier momento! Esa respuesta de alguien que decía que como todos los años, pues si es como todos los años usted prevenga que no ocurra lo de todos los años".

Ahí es cuando se ha referido a todo lo que ha pasado en el Gobierno: "Que finalmente se enfrente el Gobierno de una manera a otra es porque el diplomático dirá lo que tiene que decir la diplomacia. La ministra defenderá lo que es suyo y Marlaska le llueven por todos los lados".

Sin embargo, ha cargado también contra la oposición: "De ahí a ponerse del lado de lo que está diciendo Feijóo... vaya usted a contar ahí lo que va a hacer, con quién va a tratar, con quién va a pactar, cuál es su modelo. Porque al final que se vaya Sánchez y el otro diciendo que esto es la reconquista, una invasión y uno (Figaredo) diciendo que hay que ir a cazarlos es una cosa alucinante".

"El tema es muy grave, pero también nos da una dimensión de cómo está la política aquí y de cómo son algunos políticos en este país", ha concluido.