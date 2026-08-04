El economista Julen Bollain recupera esta promesa de Rajoy en el día más señalado: "La diferencia entre prometer… y cumplir"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en una imagen de archivo en una conferencia del PP en Eivissa (Ibiza).

En medio de la crisis migratoria de Ceuta y de los dispositivos de extinción de incendios forestales, este martes España ha amanecido con un nuevo dato que constituye el peor marco para recuperar una de aquellas múltiples promesas incumplidas de los mandatos —el primero y lo que hubo del segundo antes de la moción de censura— del expresidente Mariano Rajoy. No tiene que ver con las rebajas de impuestos que nunca llegaron en 2013, pero sí con el ámbito económico.

El economista Julen Bollain lo ha planteado en su cuenta oficial de X, tras haberse registrado un nuevo récord histórico en materia del mercado de trabajo. El afloramiento de nuevos integrantes a través de la regularización extraordinaria de migrantes vuelve a estar detrás de otra marca batida en materia de afiliación, tras haberse alcanzado los 22,5 millones de ocupados a cierre del mes de julio.

De esta forma, el experto económico ha dejado varios razonamientos haciéndose eco de la noticia sobre el récord de afiliados. "Rajoy prometió 20 millones de afiliados a la Seguridad Social", ha recordado Julen Bollain, recordando a renglón seguido cuál fue el resultado final: "Se fue con 17,2 millones".

En este sentido, Bollain ha contrapuesto aquella promesa con las cifras hoy dadas a conocer por el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciónes: "Hoy, España supera los 22,5 millones". Así, a modo de conclusión, el economista ha valorado que también es el resultado de "la diferencia entre prometer… y cumplir".