Josep Borrell advierte de que "no me duelen prendas" justo antes de pronunciarse sobre Meloni

Espadas, diplomáticas, en alto para este martes con cita clave en el club comunitario. Los ministros de Interior de los países miembros de la Unión Europea se ven hoy por videoconferencia para abordar la crisis migratoria ocurrida en Ceuta. Lo hacen después de que la reunión fuese solicitada por 22 estados, encabezados por Italia y Dinamarca, manifestando su preocupación por el cruce ilegal de la frontera entre Marruecos y España por parte de más de 60.000 personas.

Quien fue una de las piezas claves de la primera Comisión Europea presidida por Ursula Von der Leyen como su responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borell, se ha pronunciado este martes sobre la postura mostrada por Conpenhague, Roma o Helsinki, estos dos últimos quienes llegaron a reclamar suspender a Madrid del espacio Schengen. Borrell, fiel a su estilo, ha optado por su habitual lenguaje moderado en el que tampoco ha escatimado en toques de atención y recordatorios.

Concretamente, el político socialista ha admitido que la reacción mayoritaria en el seno de la UE "ha sido lo contrario de lo que se esperaba" y ha advertido de que "no me duelen prendas" justo antes de pronunciarse. Lo he hecho en declaraciones al 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER.

Borrell le lee la cartilla a Meloni por "poner fuego a la mecha"

En esa línea, Borrell ha lamentado que haya sido Italia que se encargó de "poner fuego a la mecha" al plantear una cuestión que ni siquiera es aplicable más allá de algunas limitaciones temporales, la expulsión del espacio Schengen. Eso sí, ha agradecido la reacción de países europeos que se negaron a firmar la carta que, expone, "crítica al país que ha sufrido un ataque híbrido". Se ha referido al papel de Francia, Irlanda y Portugal en estos últimos casos.

"No puede ser que la demagogia populista tome el lugar del Estado de Derecho y sustituya a la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea", ha valorado Borrell, antes de pasar a una de las cuestiones más comentadas tras los reproches y críticas al Gobierno de España por la crisis de Ceuta. La posición que mostró nuestro país en el pasado cuando otros estados se vieron afectados por cuestiones similares.

"España tiene que alzar su voz en el Consejo y exigir la solidaridad que España ha prestado siempre en problemas migratorios y la defensa del territorio", ha subrayado Borrell de un rol español que va desde la firme defensa de Groenlandia ante las pretensiones de anexionar la isla helada por parte de la Administración Trump a la participación en distintos programas de defensa de la OTAN del flanco este, ante la hipotética amenaza de Rusia.