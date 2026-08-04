Moreno Bonilla cede a Vox el servicio de valoración de las víctimas de violencia de género

El nuevo gobierno de coalición en Andalucía, conformado por PP y Vox, ha resuelto ya el reparto de carteras y estructura de cada departamento. El partido de Santiago Abascal sólo tiene una consejería, la de Manuel Gavira liderando materias tan dispares como Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Sin embargo, ha logrado hacerse con el control de áreas tan importantes y sensibles como las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.

Así se recoge en los decretos de estructura de cada departamento que se publicaron el pasado jueves y de los que ha informado eldiario.es. En el relativo a dicha consejería aparece esta unidad dentro de la Comisión de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, imprescindible en el desarrollo de las actuaciones globales e integrales en posibles casos de violencia de género sobre las mujeres.

En la propia web del organismo, que ya aparece vinculado a la consejería de Gavira, se establece que la valoración integral que se realiza incluye un estudio de la víctima, del agresor y de los menores expuestos a la violencia, extendiéndose más allá de las agresiones físicas o psíquicas. Con frecuencia, la valoración médico-forense requiere de forma complementaria una valoración psicológica de las víctimas, así como la elaboración de informes sociales sobre aspectos relacionados con la violencia o con otras cuestiones de interés judicial para la adopción de medidas.

Las víctimas de violencia de género, agresor y descendientes, una vez interpuesta la denuncia y a petición del juez, pueden acudir previa cita a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, independientemente del reconocimiento de urgencia realizado por el médico forense de guardia, cuando así sea solicitado por la autoridad judicial.

Durante el servicio de guardia del Instituto de Medicina Legal, corresponder al médico de guardia la emisión del informe médico-forense, en el que se recoja la valoración y reconocimiento efectuada con carácter de urgencia a demanda de la autoridad judicial, aunque el médico forense que haya efectuado el reconocimiento durante la guardia pueda solicitar su remisión a la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género para proceder a una valoración de mayor profundidad.

Esta unidad ya fue pretendida por Vox en 2019. El entonces líder del partido, Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito solicitando “una relación detallada con los nombres y apellidos” de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal. Además, el acuerdo PP-Vox para el pacto actual de Gobierno incluye en el penúltimo punto el rechazo a las “leyes ideológicas”, que en Vox siempre han vinculado a la igualdad de género, entre otras materias.

Fuentes del PP han explicado a Eldiario.es que el poder de maniobra de Vox es muy limitado porque es una competencia exclusivas del Estado, "con estrecho margen de maniobra para la Junta". No obstante, Gavira sí podría modificar o incluso suprimir dicha unidad dado que corresponde a la comunidad autónoma andaluza, en el ámbito de las competencias asumidas en materia de justicia, la organización de los servicios médico-forenses.

Fuentes del PSOE sostienen por su parte que las mujeres son las "principales víctimas" de los pactos PP-Vox. "Con esta decisión del 'moderado' Bonilla, los negacionistas de la violencia de género gestionarán la valoración de las víctimas de un problema cuya existencia niegan . Vox podrá alterar o suprimir protocolos de actuación así como poner fin a la propia unidad de valoración. Los de Abascal también controlarán a los empleados que tienen que proteger a las mujeres que sufren esta violencia", señalan. Y piden a Alberto Núñez Feijóo que actúe "para impedir una decisión que pone en riesgo la seguridad y la vida de miles de mujeres andaluzas y de sus hijos e hijas".

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado el "peligro e irresponsabilidad" de la decisión y ha asegurado que "van a estar muy vigilantes". "No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas", ha señalado García en un audio remitido a los medios.