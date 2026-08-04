Ferrán aclara en la CNN la razón por la que se puso la comentada gorra de 'make Spain great again': "No se trata de política"

El futbolista Ferrán Torres, el héroe de España en la final del Mundial con un gol en la prórroga contra Argentina que ya es historia del fútbol español, ha hablado por primera vez en una entrevista en la CNN de la comentada gorra que llevó durante la celebración por las calles de Madrid.

Torres sorprendió a todo y acaparó los focos no solo por ese gol, si no que en durante la rúa por la capital también lo hizo con una gorra roja con el mensaje de Make Spain great again, emulando el lema del movimiento MAGA (Make America Great Again) y cambiando únicamente el América por España.

Durante esa entrevista con la CNN, la periodista le comentó que después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuviera ahí se le vio llevando esa gorra roja.

"Fue un momento divertido porque no se trataba de política, porque honestamente, no sé nada de política. Solo fue por poder ver a España de nuevo en lo más alto, ganando la Copa del Mundo. Quería pasarlo bien con mis amigos y mi familia y no hay nada más", contestó el delantero del FC Barcelona.

La valoración de Trump al respecto

Precisamente, días después de esa celebración, Trump fue preguntado por la gorra de Ferrán. "Él es un un gran jugador y estaba usando esencialmente una gorra de Make America Great Again. Fue un bonito tributo y creo que lo hizo de muy buena manera, lo apreciamos", comenzó diciendo el presidente norteamericano.

"Nosotros hemos hecho una América grande de nuevo. Tenemos el país más grande del mundo ahora. Hace un año y medio o dos Estados Unidos tenía problemas muy profundos. Teníamos fronteras que eran un desastre y todo lo que te podías imaginar, incluso hombres compitiendo en deportes femeninos, algo de lo que se ha encargado ya la Corte Suprema", añadió Trump.

Finalmente, el mandatario norteamericano afirmó que tienen ahora con él "el país más próspero del mundo". "Así que lo vi usando esa gorra que era esencialmente un Make America Great Again. Sé que lo hizo un gran cumplido y lo apreciamos", concluyó.