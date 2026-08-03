'The New York Times' resume de forma concisa pero contundente cómo ha sido la actuación de Pedro Sánchez respecto a Ceuta

El prestigioso periódico estadounidense The New York Times ha resumido de forma concisa pero contundente cómo ha sido, a su juicio, la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la crisis migratoria desatada en Ceuta en los últimos días, en los que entre 50.000 y 60.000 personas han cruzado desde Marruecos hasta la ciudad autónoma.

El titular del artículo deja clara la postura del análisis: "El líder español es visto como indulgente con los migrantes, pero actuó con rapidez en Ceuta". En el texto se explica que "tras la llegada masiva de miles de personas al territorio español en el norte de África, se culpó a las políticas proinmigración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", pero asegura que "la realidad es más compleja".

"En medio de las críticas, se pasó por alto la rapidez con la que la mayoría de esos migrantes regresaron al otro lado de la frontera. El viernes por la mañana, menos de 24 horas después de la entrada masiva, una larga fila de hombres marroquíes, en su mayoría jóvenes, marchaba descalzos, hambrientos, sedientos y exhaustos de vuelta a Marruecos", destaca The New York Times, que deja claro que "en lugar de dar la bienvenida a los migrantes, Sánchez había desplegado al ejército".

Un enfoque "más complejo"

"A la mayoría de los que llegaron la semana pasada no se les proporcionó acceso a alimentos, agua ni alojamiento, a diferencia de 2015, cuando los principales líderes europeos dieron refugio a los refugiados sirios que llegaban en masa al continente", insiste el artículo.

Por todo ello, el rotativo cree que se ha demostrado que "la reacción de Sánchez ante la crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto que su enfoque de la migración es más complejo de lo que sus partidarios de izquierda o sus críticos de derecha están dispuestos a reconocer".

Además, se afirma que el "trato cordial hacia algunos inmigrantes, en concreto los que ya se encontraban en el país o los que aterrizaron legalmente en el aeropuerto de Madrid, ha desviado la atención de la postura mucho más dura de Sánchez hacia los inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera española con Marruecos".