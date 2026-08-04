EEUU ha utilizado "prácticamente todos" sus misiles de precisión de largo alcance en la guerra con Irán

Lanzamiento de un sistema de misiles tácticos ATACMS de EEUU, durante un ejercicio conjunto entre dicho país y Corea del Sur, el 5 de octubre de 2022, en un lugar no indicado del país asiático.

Según tres personas familiarizadas con los datos, el Ejército de Estados Unidos ha agotado gran parte de su arsenal de misiles de largo alcance y alta precisión durante los cinco meses de guerra con Irán, lo que genera preocupación sobre la preparación militar para futuros conflictos.

Los misiles son principalmente armas tierra-tierra del Ejército, conocidas como Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) y Misiles de Ataque de Precisión (PrSM). Según dos de las fuentes, Estados Unidos ha utilizado prácticamente la totalidad de estas armas. No se había informado previamente sobre el grado de agotamiento de los ATACMS y los Misiles de Ataque de Precisión en las fuerzas armadas.

Estas municiones de largo alcance son una parte importante del arsenal militar, ya que permiten ataques precisos desde una distancia segura. Los ATACMS suministrados por Estados Unidos han desempeñado un papel clave en la guerra de Ucrania, permitiendo a las fuerzas ucranianas atacar objetivos dentro de Rusia. El PrSM es una generación más reciente y avanzada que reemplazará a los ATACMS, que tienen un alcance menor.

Según los analistas, estas armas -que cuestan más de un millón de dólares cada una- también serían cruciales en cualquier conflicto con China. Las fuentes se negaron a precisar cuántas unidades de cada tipo de munición le quedaban a EEUU.

El presidente norteamericano, el republicano Donald Trump, lanzó la guerra contra Irán junto con Israel en febrero, prediciendo que el conflicto sería breve. Sin embargo, a medida que la guerra se prolonga, las tres personas familiarizadas con el asunto expresaron su preocupación de que la disminución de las reservas de misiles pudiera limitar la capacidad de EEUU para disuadir a sus adversarios, incluidos Rusia y China.

Una cuarta persona familiarizada con el asunto indicó que, si bien el Comando Central -que supervisa las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio- casi ha agotado sus misiles terrestres antes del inicio de la guerra, ha podido reabastecerse con suministros militares estadounidenses en otras partes del mundo.

Las fuentes entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato.

"Más municiones que nadie"

Al ser consultada sobre los datos de las reservas, la Casa Blanca emitió un comunicado de Trump, en el que afirmaba que Estados Unidos poseía "muchas más municiones que nadie en el mundo" y "muchas más de las que necesitamos". "Nuestras empresas de defensa están, en este momento, fabricando más municiones que nunca, además de expandir sus plantas y equipos a niveles récord", declaró Trump.

Los analistas coinciden en que ciertas municiones, incluyendo proyectiles de artillería y varios tipos de misiles, se están produciendo a niveles récord, pero advierten que los suministros podrían ser insuficientes para una guerra prolongada.

Lockheed Martin, fabricante de los misiles ATACM y PrSM, así como del sistema antimisiles THAAD, no respondió de inmediato a las preguntas sobre las declaraciones de Trump ni sobre los niveles de suministro. Raytheon, fabricante de los misiles Tomahawk y los interceptores Patriot, dos armas importantes para Estados Unidos, tampoco respondió de inmediato.

En respuesta a una solicitud de comentarios, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró: "Las fuerzas armadas estadounidenses son las más poderosas del mundo y cuentan con todo lo necesario para actuar en el momento y lugar que el Presidente determine. Hemos llevado a cabo múltiples operaciones exitosas en todos los comandos de combate, garantizando al mismo tiempo que las fuerzas armadas estadounidenses posean un amplio arsenal de capacidades para proteger a nuestra población y nuestros intereses".

Las cifras de suministro han circulado dentro del Gobierno federal durante la última semana, en medio de tensas conversaciones en el seno de la administración Trump sobre cuánto tiempo más puede EEUU seguir atacando a Irán sin reducir sus reservas a niveles que limiten la capacidad militar para responder a crisis en otros lugares.

La guerra de Irán dejó a Estados Unidos sin reservas de munición de precisión: Rusia y China detectan una "ventana de vulnerabilidad" en la OTAN, según un analista militar El impacto de ese desgaste ya empieza a notarse fuera de Oriente Próximo.

Advertencias sobre el suministro

Una de las fuentes indicó que la reducción de las reservas de ATACMS y PrSM reflejaba la decisión de la administración Trump de evitar métodos más arriesgados para atacar objetivos iraníes, como el uso de aviones tripulados para lanzar bombas.

Dado que estas armas permiten a las fuerzas armadas atacar objetivos a distancia, los analistas afirman que serían valiosas en una guerra contra un adversario con una sólida defensa aérea, como China. Según un informe de marzo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), se han utilizado para atacar objetivos dentro de Irán. Las reservas de misiles PrSM eran bajas inicialmente, al tratarse de una munición relativamente nueva, pero el ejército estadounidense ha encargado una gran cantidad para 2027. El Ejército ha declarado que los misiles ATACMS se están retirando gradualmente y que la producción se está orientando hacia los misiles PrSM, más modernos.

Durante semanas, los líderes militares advirtieron al presidente que las reservas de armas defensivas -incluidos los interceptores Patriot, eficaces contra misiles balísticos- estaban disminuyendo, según dos de las fuentes. La semana pasada, varios medios de comunicación informaron que Trump había decidido no lanzar otra ofensiva masiva dentro de Irán, en parte porque sus asesores militares le habían advertido sobre las reservas estadounidenses.

Un funcionario estadounidense refutó esas versiones, afirmando que Trump optó por no llevar a cabo otro ataque debido a la presión de los estados del Golfo.

El conflicto en Oriente Medio ha desatado un intenso debate sobre la autoridad de Trump para emprender hostilidades contra Irán sin la autorización del Congreso. No se ha presentado al Congreso ninguna solicitud de declaración de guerra ni autorización para el uso de la fuerza militar.

Lanzador de defensa antimisiles MIM-104 Patriot del Ejército de EEUU ubicado en el aeropuerto de Rzeszów Jasionska (Polonia), el 8 de marzo de 2022. Sean Gallup / Getty Images

Flojea en lo defensivo

La semana pasada, el CSIS publicó un informe que estima que entre febrero y julio se había agotado aproximadamente el 65% de los interceptores Patriot y que el número de interceptores de misiles balísticos THAAD en las reservas estadounidenses era al menos un 38% inferior al del inicio de la guerra. Los Patriot y los THAAD son sistemas que detectan y destruyen misiles entrantes y se encuentran entre los más eficaces del arsenal del país.

Si bien Reuters no ha tenido acceso a las cifras de suministro, estas coinciden con datos internos de Estados Unidos, según dos de las fuentes.

Según una de las fuentes, Estados Unidos también ha consumido algo menos de la mitad de su suministro mundial de misiles de crucero Tomahawk, que generalmente se lanzan desde buques, desde el inicio de la guerra. Reuters no pudo verificar de forma independiente esta cifra.

El Tomahawk es un arma de la Armada, lanzada desde destructores, cruceros y submarinos, y ha sido durante mucho tiempo el principal medio de la Armada para atacar objetivos fuertemente defendidos sin poner en riesgo a los pilotos.

Raytheon, una filial de RTX RTX.N, ha alcanzado un acuerdo plurianual preliminar con el Pentágono con el objetivo de aumentar la producción de Tomahawk, junto con el incremento de otras municiones, mientras Washington se apresura a reconstruir sus reservas.