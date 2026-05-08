La presidenta de México tira de Carlos I para enseñar a Ayuso que hasta el entonces rey de España reconoció las "atrocidades" de Hernán Cortés

"Hernán Cortés había hecho apartar a cuatrocientos hombres que eran para pelear y los había hecho matar a todos; y a los que quedaban, mujeres y niños, hasta tres mil, los había hecho marcar con hierro como esclavos". Este pasaje forma parte de un edicto que mandó escribir el rey Carlos I de España en 1548, un texto que ahora ha rememorado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para enseñar a Isabel Díaz Ayuso que hasta el entonces monarca reconoció las "atrocidades" de "uno de los más crueles invasores".

Este jueves, durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum ha destacado el "poco conocimiento de la historia de España" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, además del "poco conocimiento de los panistas [el PAN es el partido de la derecha mexicana que ha invitado a la presidenta madrileña] que deciden traerla para reivindicar lo que ellos piensan". "¿Y qué piensan ellos?", se ha preguntado la presidenta mexicana para responder ella misma: "Que hay que adorar a Hernán Cortés, que se caracterizó por ordenar matanzas o por marcar a niños en la frente como animales".

Esta semana, durante una gira de varios días por México, Ayuso ha reivindicado, como en otras ocasiones, la Conquista y la figura de Hernán Cortés. En un acto celebrado junto a Nacho Cano, este último llegó a reclamar que México debe "darle su sitio a Cortés, porque sin él no" existiría el país. "Sin Cristo no estaría el cristianismo, sin Cortés no estaría México. Eso es así, te guste o no te guste", dijo.

Ayuso no se ha referido en ningún momento, sin embargo, a los hechos que sí reflejó el edicto de Carlos I (Carlos V). De hecho, hace unas semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid incluso censuró las palabras del actual rey de España, Felipe VI, después de que este admitiera que se produjeron "abusos" durante la invasión de lo que hoy es México. La líder regional del PP le llevó la contraria y dijo que los abusos los cometían "los aztecas contra los autóctonos". "Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al nuevo mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre", defendió Ayuso.

La gira de la presidenta de Madrid ha recibido no solo las críticas del Gobierno mexicano o de colectivos indígenas, sino también del movimiento feminista del país. Según recoge el diario mexicano La Jornada, la agrupación Las del Aquelarre Feminista han señalado como "especialmente preocupante que en un país como México se abran espacios de legitimación a perfiles políticos que han minimizado luchas sociales y promovido alianzas ideológicas con sectores de ultraderecha europeos".

El colectivo feminista se ha referido también a la polémica respecto a Hernán Cortés y ha denunciado que "la colonización española no representó un encuentro armonioso, sino la imposición brutal de un sistema de dominación racial, económica y religiosa cuyas consecuencias siguen vivas en la desigualdad, el racismo estructural y la exclusión que enfrentan los pueblos originarios de México y América Latina".