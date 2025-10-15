Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"¡Nada!": por qué la bancada socialista ha coreado el discurso de Sánchez contra Feijóo
Política

El presidente del Gobierno ha afeado al líder del PP que no se haya pronunciado sobre la polémica de Ayuso y el aborto o los cribados del cáncer de mama en Andalucía. 

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en la sesión de control al GobiernoEFE

Nuevo miércoles y nuevo enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la habitual sesión de control al Gobierno. El jefe del Ejecutivo ha defendido hoy que su Gobierno es "decente", a diferencia de los silencios del líder del PP en asuntos que han afectado a su partido en estos últimos días. 

"Hemos visto a Ayuso decir a las mujeres que se vayan a abortar fuera, y usted no ha dicho nada. El señor Bonilla dijo que los médicos de Andalucía no habían comunicado los cribados del cáncer de mama para no crearles ansiedad, y usted no ha dicho nada. El jefe de gabinete de Ayuso dice que ha mentido en sede judicial, y usted no dice nada. La pregunta que debemos hacernos es qué aporta usted a la política española. Su grupo le aplaude, pero tapan con sus aplausos la nada de sus intervenciones", le ha dicho Sánchez. Lo curioso es que cada vez que el presidente del Gobierno decía que Feijóo no había aportado nada, la bancada socialista lo repetía a coro. 

Feijóo, por otro lado, ha criticado la propuesta del Gobierno de subir la cuota de los autónomos en 2026. "Con usted han prosperado Ábalos, Cerdán, Koldo, su familia... eso sí, todos a su sombra. Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Familias que no llegan a finales de mes mientras ven que de su lado corren los billetes como en un prostíbulo. Ahora quieren subir la cuota de los autónomos hasta un 35%. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza", ha dicho Feijóo.

El líder del PP ha asegurado igualmente que Sánchez no dirige un país, sino que lo "exprime". "La gente está cansada de pagar los privilegios de su gente. En España tiene que merecer la pena trabajar y con usted merece ser un jeta. Trabajar no puede consistir en que el gobierno te cruja a impuestos. Trabajar debería dar esperanza y con usted da rabia. Rabia de ver cómo la decencia no cotiza, el mérito no sirve y se castiga al honrado y se premia al indecente. En la España de Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan", ha señalado Feijóo.

Sánchez, por su lado, ha tirado de datos económicos y ha recordado que el FMI ha elevado la previsión de crecimiento para España al 2,9% en 2025 y que las agencias de calificación han mejorado la nota de nuestro país. "Esa es la realidad. Lo demás son bulos y mentiras. Deje de hablar de la caja B, que si ha existido ha sido en su partido, y deje trabajar a un gobierno cuya economía es de triple A", ha finalizado.

