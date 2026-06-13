Las joyas de Zapatero entran en el terreno fiscal: no es lo mismo una herencia que un regalo y deben ser declaradas

Las joyas valoradas en aproximadamente 1,3 millones de euros que han situado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la actualidad política y judicial han abierto también un intenso debate en otro terreno menos visible para la opinión pública pero potencialmente igual de relevante: el fiscal.

La cuestión ya no gira únicamente en torno al valor de las piezas o a las explicaciones ofrecidas sobre su procedencia. El foco se encuentra ahora en una pregunta mucho más concreta: ¿cómo llegaron esas joyas a manos de su propietario? La respuesta puede tener consecuencias económicas muy distintas dependiendo de si se trata de una herencia, una compra, una donación o cualquier otra figura jurídica reconocida por la legislación tributaria.

Según informó El País, el elemento decisivo para la Agencia Tributaria será precisamente determinar el origen de las joyas y la forma en que se produjo la transmisión. De esa respuesta dependerá el impuesto aplicable y, en consecuencia, la posible existencia o no de incumplimientos tributarios asociados a la operación. De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una causa paralela este viernes por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

La importancia del asunto aumentó después de que una tasación realizada a los materiales encontrados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del expresidente de la sede socialista de Ferraz en el marco de la investigación, que ha sido el que ha situado precisamente el valor de las piezas en torno a 1,3 millones de euros, una cifra muy superior a las estimaciones iniciales que habían circulado públicamente. Desde ese momento, la atención se ha desplazado desde el valor material de las joyas hacia las implicaciones fiscales derivadas de su recepción.

En este contexto, una simulación elaborada por la empresa especializada en fiscalidad TaxDown y al que ha tenido acceso El HuffPost permite dimensionar el impacto económico que podría tener uno de los escenarios que manejan los expertos: la consideración de las joyas como una donación.

La compañía ha realizado un ejercicio teórico tomando como referencia una transmisión gratuita de bienes valorados en 1.300.000 euros a favor de una persona sin parentesco directo en la Comunidad de Madrid. El resultado muestra la enorme diferencia que puede existir entre recibir un patrimonio y afrontar posteriormente la carga tributaria asociada. En otras palabras, a lo que este aspecto se refiere, el futuro de Zapatero puede variar considerablemente.

Según los cálculos de TaxDown, "la base imponible ascendería a 1.300.000 euros y la cuota íntegra alcanzaría los 370.006,38 euros, con un tipo medio del 28,46%". Sin embargo, la cifra aumenta de forma considerable al aplicarse el coeficiente multiplicador previsto para determinados supuestos relacionados con el patrimonio preexistente del receptor. La simulación contempla un coeficiente de 2,2, lo que elevaría la cuota tributaria final hasta los 814.014,04 euros.

La entidad recuerda además que la conocida bonificación fiscal existente en la Comunidad de Madrid para determinadas donaciones familiares no resulta aplicable cuando la transmisión se realiza entre personas sin parentesco directo. Por ello, según TaxDown, "la bonificación sería de cero euros y la cuota total a ingresar ascendería a 814.014,04 euros". La cifra llama la atención por sí sola. Significa que una hipotética transmisión valorada en 1,3 millones de euros podría generar una obligación tributaria superior a 814.000 euros, equivalente a más del 62% del valor de los bienes recibidos.

La empresa insiste en que se trata de una simulación elaborada sobre parámetros teóricos y no de una valoración jurídica del caso concreto que actualmente se investiga. No obstante, consideran que sirve para ilustrar la magnitud económica de las posibles consecuencias derivadas de la calificación fiscal de una operación de estas características.

En una entrevista con Europa Press, el portavoz del Sindicato de de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, avisó de que el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, podría evitar ser encausado por delito fiscal si hace una declaración extemporánea, por la que tendría que pagar 536.012 euros más intereses. Si las piezas se tratan de un regalo recibido antes del 12 de mayo de 2021 "ni siquiera es necesario hacer ninguna valoración", mientras que, si se trata de una herencia, el presunto delito habría prescrito si el fallecido de quien proceden las joyas murió antes de 12 de diciembre de 2020.

Dos escenarios distintos: uno administrativo y otro penal

A partir de esa cifra surge inevitablemente otra cuestión: qué consecuencias tendría una eventual falta de declaración de una cuota tributaria de semejante magnitud. Y aquí se puede hacer una lectura administrativa y otra penal. En la primera de ellas, la compañía estima que "la sanción mínima podría situarse en torno a los 407.007 euros, equivalente al 50% de la cuota dejada de ingresar". En el extremo opuesto, añade que "la sanción máxima por ocultación podría alcanzar los 1.221.021 euros".

A esas cantidades habría que sumar los intereses de demora correspondientes. Según las estimaciones facilitadas por la firma, "para un periodo aproximado de tres años los intereses podrían situarse en torno a los 99.231 euros". En conjunto, la exposición económica total derivada de un procedimiento administrativo podría oscilar, siempre según la simulación realizada por TaxDown, "entre aproximadamente 1,3 y 2,1 millones de euros". Sin embargo, la propia compañía considera que la cuantía manejada desplaza automáticamente el análisis hacia otro terreno.

"Al superar ampliamente los umbrales previstos por la legislación penal tributaria, el escenario más relevante sería el contemplado en el artículo 305 del Código Penal", señala la empresa. Tomando como referencia una hipotética cuota defraudada de 814.014 euros, TaxDown calcula que "las multas penales podrían oscilar entre una y seis veces dicha cantidad". Traducido a cifras concretas, la horquilla se situaría entre 814.014 y 4.884.084 euros.

Además, la normativa prevé penas de prisión que pueden oscilar entre uno y cinco años, dependiendo de las circunstancias específicas que concurran en cada procedimiento y de la valoración efectuada por los tribunales. Según la simulación, la exposición económica total podría alcanzar un rango situado entre 1,6 y 5,7 millones de euros.

La empresa recuerda, en cualquier caso, que la existencia de un eventual delito fiscal sólo puede determinarse mediante el correspondiente procedimiento administrativo y judicial y nunca a partir de una mera estimación teórica. Por otro lado, de resolver la situación antes de declarar en el marco del 'caso Plus Ultra' frente al juez José Luis Calama los días 17 y 18 de junio, Zapatero podría "evitar que el magistrado le pueda imputar un delito, le pueda investigar o le pueda encausar por un presunto delito contra la hacienda pública", según ha explicado Mollinedo a Europa Press.

La particularidad de las joyas en la fiscalidad

El debate también ha puesto el foco sobre un aspecto poco conocido fuera de los círculos especializados: las razones por las que las joyas suelen recibir una atención especial por parte de los inspectores tributarios cuando se analizan grandes patrimonios.

Según explica TaxDown, "la entrega de joyas como vehículo de transmisión de valor es una práctica conocida en operaciones que buscan dificultar la trazabilidad patrimonial". La compañía aclara que esta circunstancia no implica necesariamente irregularidad alguna, pero sí introduce complejidades adicionales en la reconstrucción de los hechos.

Entre los elementos señalados por la empresa figura que "las joyas no requieren escritura pública ni registro obligatorio", que "su valoración es frecuentemente subjetiva y difícil de reconstruir de manera retroactiva" y que "su entrega física puede producirse sin dejar una huella bancaria equivalente a la que generan otros activos".

Asimismo, destacan que "permiten alegar que la transmisión tuvo lugar en ejercicios fiscales ya prescritos" y que "pueden convertirse posteriormente en liquidez sin necesidad de pasar inicialmente por determinados circuitos financieros tradicionales". Precisamente por estas características, las joyas, las obras de arte y otros bienes de lujo constituyen activos especialmente sensibles desde el punto de vista de la trazabilidad patrimonial.

El escenario fiscal que más interesa a Zapatero

Uno de los aspectos más llamativos del análisis elaborado por TaxDown tiene que ver con una aparente paradoja fiscal. La simulación parte de la hipótesis de que las joyas fueron recibidas como regalo, lo que conduciría a una tributación a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, la empresa sostiene que, desde una perspectiva puramente económica, esa no sería necesariamente la opción más favorable para el contribuyente.

Según la compañía, "resulta fiscalmente más ventajoso que la Administración considere la recepción de las joyas como una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF que como una donación sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones".

La diferencia económica

TaxDown calcula que "una donación entre personas sin parentesco en Madrid generaría una carga efectiva cercana al 62,62%, con una cuota aproximada de 814.014 euros". Por el contrario, añade que "una regularización mediante IRPF aplicando los tipos marginales máximos podría situar la factura fiscal entre 400.000 y 470.000 euros".

En otras palabras, la empresa concluye que "alegar que las joyas fueron recibidas como regalo puede resultar casi el doble de costoso desde el punto de vista tributario que no poder justificar adecuadamente su origen".

No obstante, la empresa recuerda que la calificación fiscal de una operación no depende de cuál sea la opción más beneficiosa para el contribuyente, sino de los hechos que finalmente puedan acreditarse y de la interpretación que realicen la Agencia Tributaria y, en su caso, los tribunales.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando alrededor de una cuestión que sigue sin respuesta por el momento: cuál es el origen real de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros. Herencia, compra, donación o cualquier otra fórmula legalmente posible. La respuesta no sólo determinará el impuesto aplicable, sino que podría acabar condicionando el alcance económico y jurídico de uno de los episodios que más atención está generando en el ámbito político y, ahora, fiscal en las últimas semanas.