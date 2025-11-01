Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Carlos Mazón aún no ha decidido nada y Óscar Puente ya quiere acabar con el mejor posicionado para sustituirle
El Partido Popular valenciano quiere proponer al actual presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, como próximo candidato.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.Rober Solsona/Europa Press via Getty Images

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, todavía no ha decidido si será candidato o no, mucho menos si dimitirá, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha sacado la artillería contra la persona mejor posicionada para sustituirle, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. "Este es peor que Mazón", ha escrito en redes sociales Puente, que ha vaticinado: "Al tiempo. Queda dicho".

El mensaje del ministro llega en plena ola de rumores respecto a la continuidad de Mazón, no ya como presidente sino como futuro candidato a la Generalitat, algo que hasta hace pocos días estaba convencido de mantener. Este mismo sábado, RTVE avanzaba que los presidentes de las tres diputaciones y el secretario general del PP en Valencia, JuanFran Pérez Llorca, han mantenido conversaciones con el objetivo de proponer a la dirección nacional a Mompó como relevo de Carlos Mazón.

Fuentes consultadas por el diario El País, además, han confirmado que Mazón tiene ya decidido que no será candidato del PP en unas elecciones que están previstas para 2027, si bien el escenario es tan incierto que nada es seguro. Mazón, según publica el periódico, tendría preparado "un plan que pasa por dar un paso atrás y promover", sí, a Mompó.

La presión sobre Carlos Mazón no ha dejado de aumentar desde que esta semana fuera increpado por un buen número de familiares de víctimas de la DANA durante el homenaje laico celebrado en Valencia. El propio president valenciano comentó un día después del evento que se hacía "cargo" de lo sucedido y anunció una comparecencia "en los próximos días", sin desvelar cuándo ni qué pensaba trasladar. Antes del funeral, por otro lado, se supo también que Mazón había mentido al asegurar que había dejado El Ventorro para dirigirse al Palau. En realidad, el president acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento en el que había dejado su coche.

La figura de Vicente Mompó, aunque conocido en Valencia, es casi ignota en el resto de España. De lo que sí presume es de estar mejor visto que Mazón. Mompó estuvo por ejemplo en el Cecopi cuando el president todavía comía en el restaurante con Vilaplana. El presidente de la Diputación fue la persona que pidió, cuando la tragedia era más que evidente, que se enviara la alerta "de una puta vez".

Hace unos días, preguntado sobre su posible candidatura a la Presidencia de la Generalitat, Mompó respondió no saber "qué pasará en el futuro". "No tengo ni idea. ¿Dónde estaré? No lo sé. Pero donde esté, estaré defendiendo los intereses de los valencianos", dijo. Sobre Mazón, deslizó un escueto: "Tendrá que decidir qué hacer".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no parece creerse que el papel de Mompó durante la DANA fuera o sea mejor que el de Mazón. De hecho, para dar peso a su vaticinio, ha acompañado el texto con una intervención del presidente de la Diputación valenciana en televisión justo un mes después de la catástrofe. En el vídeo, Mompó defendió a Mazón: "Pienso de verdad que no debe dimitir. ¿Por qué va a dimitir? ¿Por llegar dos horas tarde a esa reunión [el Cecopi]?".

Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 