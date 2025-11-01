Carlos Mazón aún no ha decidido nada y Óscar Puente ya quiere acabar con el mejor posicionado para sustituirle

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, todavía no ha decidido si será candidato o no, mucho menos si dimitirá, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha sacado la artillería contra la persona mejor posicionada para sustituirle, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. "Este es peor que Mazón", ha escrito en redes sociales Puente, que ha vaticinado: "Al tiempo. Queda dicho".

El mensaje del ministro llega en plena ola de rumores respecto a la continuidad de Mazón, no ya como presidente sino como futuro candidato a la Generalitat, algo que hasta hace pocos días estaba convencido de mantener. Este mismo sábado, RTVE avanzaba que los presidentes de las tres diputaciones y el secretario general del PP en Valencia, JuanFran Pérez Llorca, han mantenido conversaciones con el objetivo de proponer a la dirección nacional a Mompó como relevo de Carlos Mazón.

Fuentes consultadas por el diario El País, además, han confirmado que Mazón tiene ya decidido que no será candidato del PP en unas elecciones que están previstas para 2027, si bien el escenario es tan incierto que nada es seguro. Mazón, según publica el periódico, tendría preparado "un plan que pasa por dar un paso atrás y promover", sí, a Mompó.

La presión sobre Carlos Mazón no ha dejado de aumentar desde que esta semana fuera increpado por un buen número de familiares de víctimas de la DANA durante el homenaje laico celebrado en Valencia. El propio president valenciano comentó un día después del evento que se hacía "cargo" de lo sucedido y anunció una comparecencia "en los próximos días", sin desvelar cuándo ni qué pensaba trasladar. Antes del funeral, por otro lado, se supo también que Mazón había mentido al asegurar que había dejado El Ventorro para dirigirse al Palau. En realidad, el president acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta el aparcamiento en el que había dejado su coche.

La figura de Vicente Mompó, aunque conocido en Valencia, es casi ignota en el resto de España. De lo que sí presume es de estar mejor visto que Mazón. Mompó estuvo por ejemplo en el Cecopi cuando el president todavía comía en el restaurante con Vilaplana. El presidente de la Diputación fue la persona que pidió, cuando la tragedia era más que evidente, que se enviara la alerta "de una puta vez".

Hace unos días, preguntado sobre su posible candidatura a la Presidencia de la Generalitat, Mompó respondió no saber "qué pasará en el futuro". "No tengo ni idea. ¿Dónde estaré? No lo sé. Pero donde esté, estaré defendiendo los intereses de los valencianos", dijo. Sobre Mazón, deslizó un escueto: "Tendrá que decidir qué hacer".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no parece creerse que el papel de Mompó durante la DANA fuera o sea mejor que el de Mazón. De hecho, para dar peso a su vaticinio, ha acompañado el texto con una intervención del presidente de la Diputación valenciana en televisión justo un mes después de la catástrofe. En el vídeo, Mompó defendió a Mazón: "Pienso de verdad que no debe dimitir. ¿Por qué va a dimitir? ¿Por llegar dos horas tarde a esa reunión [el Cecopi]?".