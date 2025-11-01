El PP abre a Carlos Mazón la puerta de salida: "Tiene que anunciar que ya no será el candidato"

Carlos Mazón está cada día más solo. Aunque en el Partido Popular se acogieron rápidamente a la decisión del Tribunal Supremo de instar a la Audiencia Nacional a investigar los sobres del PSOE con pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García, el mayor problema para Alberto Núñez Feijóo está en Valencia. Los insultos de parte de las víctimas a Carlos Mazón en el funeral de Estado por la DANA provocaron una enorme conmoción en el partido. "Fue desgarrador", en palabras de un barón. Y han elevado los rumores sobre el futuro político de Mazón, pese a que hace justo una semana su entorno quiso dejar claro que su objetivo es agotar la legislatura e incluso dejaba la puerta abierta a presentarse de nuevo a las urnas.

Ahora, prácticamente todo el PP espera un gesto de Mazón para rebajar la tensión interna, que también afecta a su jefe de filas. "Tiene que anunciar que ya no será el candidato", le sugieren destacados compañeros de partido. Aunque algunos creen que no será suficiente. "Esto es insostenible". Ester Muñoz, del entorno de Feijóo y con buena sintonía con Mazón, llegó a abrirle el viernes la puerta de salida. Este sábado, RTVE ha publicado además que, según fuentes del entorno del PP de Valencia, los presidentes de las tres diputaciones y el secretario general del PP en la región, JuanFran Pérez Llorca, se han reunido para acordar proponer a la dirección nacional a Vicent Mompó como presidente del partido y próximo candidato.

Con este auténtico terremoto interno, Feijóo ha convocado este lunes en Madrid a sus barones territoriales, en el marco del Comité Ejecutivo Nacional. A estas horas, el presidente valenciano aún no trasladado su decisión sobre si desplazarse o no a Madrid. "Lo que tiene que hacer es hablar con Feijóo de una vez y acordar una decisión, pero plantarse en Madrid solo agravaría la crisis", exponen las fuentes consultadas.

"No hay día sin sobresalto"

Este viernes, en Moncloa aún se felicitaban por "el éxito" de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. El presidente se había preparado el envite parlamentario a conciencia, y la sensación entre los suyos es que había salido invicto. "Con la ayuda inestimable de Alejo Miranda", subrayaban jocosos, en relación al incisivo senador del PP que protagonizó el interrogatorio. Sánchez abusó del "no me consta" o "no me acuerdo", pero en el PSOE estaban felices. "Que nos vuelvan a llamar si quieren", retaban.

En síntesis, era un buen viernes para el Gobierno, a juicio de sus protagonistas, tras una semana muy dura que empezaba con la ruptura de relaciones con Junts, uno de sus principales socios parlamentarios de la legislatura. Tampoco la próxima semana se prevé fácil, con el juicio al fiscal general del Estado, otro hito histórico más en la era Sánchez. Pero era viernes y habían superado el trance de la Cámara Alta.

Fue entonces cuando, a media mañana, saltó el primer urgente en el teléfono móvil: el Supremo insta a la Audiencia Nacional a investigar los sobres del PSOE con los pagos en metálico. Y se acabó la alegría.

El movimiento del Alto Tribunal pone de manifiesto, una vez más, la incapacidad de Sánchez de controlar la agenda. Los tribunales tienen sus tiempos. Esta semana, el juez Leopoldo Puente escuchó al que fuera gerente de Ferraz, Moreno Pavón, y a una secretaria de la sede, Cecilia Rodríguez. De sus testimonios dedujo el magistrado un "descontrol" en los pagos en metálico. "Si no tenemos identificadas a las personas, mal vamos a poder saber", llegó a decir el magistrado.

Y de ahí que el Supremo haya instado a la Audiencia Nacional que investigue, justo unas horas después de que Sánchez afirmara rotundo en la Cámara Alta que el PSOE no ha contado bajo su mandato con una financiación irregular paralela. "No hay día sin sobresalto", resumía un destacado dirigente, preguntado por la cuestión. "Estamos en manos de la UCO", dijo gráficamente hace semanas otro dirigente de Ferraz, tal y como publicó El HuffPost.

Oficialmente, el equipo de Sánchez se puso a disposición de la Justicia y negó delito alguno. Pero en las filas socialistas se extendió una mezcla de indignación con el juez - "No hay financiación B", repetían en Moncloa - y frustración por la incapacidad de respirar tranquilos ni un solo día. “Así es imposible gobernar. Por no hablar que los Presupuestos son una quimera después de lo de Junts”, traducían en Castilla-La Mancha, la federación socialista más crítica con Sánchez.