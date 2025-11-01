Encuesta | ¿Quién prefieres que sustituya a Mazón en el 'juego de tronos' del PP valenciano?

Aquel voto de confianza y oportunidad que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo entregó al president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, parece que se acerca a su fin de forma abrupta. Tras haber ligado él su destino a la reconstrucción valenciana tras la catástrofe de la DANA, las últimas informaciones que han vuelto a modificar su relato sobre qué hizo a la salida del restaurante El Ventorro le han acorralado hasta que las escenas de rabia de las víctimas en el funeral de Estado han acabado dándole la puntilla.

En las filas populares ya se han perfilado tres grandes posibilidades para que su rostro sea el que ocupe los carteles electorales del PP en las próximas elecciones autonómicas. No ha habido sorpresas y son los de las tres figuras que llevaban meses perfilándose. El que parece contar con el beneplácito de Génova 13, el presidente de la Diputación valenciana, Vicente Mompó; pero también la alcaldesa de València, María José Catalá, sigue en liza.

Completa esta quiniela un nombre de sobra conocido, el del expresident Francisco Camps, quien tras quedar absuelto del último juicio de la 'trama Gürtel' se postuló para suceder a Mazón, con varios actos en los últimos meses en los que ha congregado importantes apoyos dentro del PP valenciano. No obstante, desde El HuffPost queremos que nos cuentes qué prefieres tú para reemplazar a Mazón como candidato popular. O si no prefieres a nadie del PP, claro. ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.