Catalá descarta ser la posible sucesora en la Generalitat: "Seguiré siendo alcaldesa de Valencia"
Además, preguntada sobre la posibilidad de que el sucesor de Mazón sea Juanfran Pérez Llorca, la política ha afirmado que respaldará cualquier decisión que adopte su partido. "Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo rápido", ha destacado. 

Foto de archivo de María José Catalá con Alberto Núñez Feijóo.
Foto de archivo de María José Catalá con Alberto Núñez Feijóo.Europa Press via Getty Images

María José Catalá descarta ser la sucesora de Mazón. La alcaldesa de Valencia y presidenta del Partido Popular en la ciudad, ha rechazado este miércoles la posibilidad de que ella pudiera ser la nueva responsable del Consell y ha afirmado que continuará al frente de la alcaldía de la capital valenciana. 

"Yo soy y seguiré siendo alcaldesa de Valencia", ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación. "Seguiré trabajando como alcaldesa de Valencia todos los años que los valencianos quieran. Y la verdad, estoy muy contenta de que mi partido respalde mi trabajo como alcaldesa de Valencia", ha agregado ante la prensa. 

Preguntada sobre la posibilidad de que el sucesor de Mazón sea el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana (PPCV) y el portavoz de la formación en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, la política ha afirmado que respaldará cualquier decisión que adopte su partido.

"Voy a decirlo claro porque parece ser que ayer no me visteis demasiado clara, contundente o rotunda: la mía como alcaldesa de Valencia en los próximos años para seguir construyendo viviendas para los jóvenes, para seguir abriendo centros de mayores y para seguir haciendo que esta ciudad crezca al ritmo que está creciendo", ha continuado en su intervención, donde ha confiado en que los contactos y negociaciones con Vox en la comunidad lleguen a buen puerto. 

"Quiero confiar porque creo que el acuerdo que se adoptó en su día para la Generalitat fue un acuerdo entre partidos y no entre personas. Y, por tanto, ese acuerdo se tiene que mantener", ha recordado Catalá, quien ha criticado que "no se pueden tener principios si no se tiene palabra y si no se cumple la palabra dada". 

