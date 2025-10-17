Cinco motivos para no votar a Vox; por Alán Barroso

El otro día, un tipo me decía que Vox es un partido rebelde. Me tienes que estar vacilando. Abascal es tan rebelde como un niño pijo que se queja de que el wifi del yate va lento. Y te voy a dar cinco motivos.

Primero: Abascal lleva toda la puta vida viviendo de la política. Desde los 23 cobrando de chiringuitos del PP. Esperanza Aguirre le pagaba 82.000 euros por hacer nada. Y ahora se ha montado Vox para seguir viviendo del cuento. Este tío es un parásito profesional que no ha trabajado en su vida. Yo con 28 años llevo más cotizados en la privada que él con 50.

Segundo: van de patriotas, pero son la sucursal de Trump en España. Se emociona cuando el multimillonario naranja le llama Sandiego Oubescal. Y quieren gastar el 5% del PIB en comprarle armas a EE.UU. El 5% del PIB en tanques y misiles mientras cierran centros de salud. ¡Qué rebelde ser el perrito faldero de los yankis!:

Tercero: sus propios diputados le llaman ladrón. No los malvados rojos socialcomunista. ¡Sus propios diputados!. “De todo por la patria a todo por la pasta”. Y en los últimos años ha desviado más de siete millones de euros públicos a una fundación que preside él mismo.

Cuarto: Siempre en contra de subir el salario mínimo como si les quemara. Porque claro, el problema de España es que los jóvenes cobren demasiado, no que este vago cobre miles euros por rascarse los huevos en el Congreso. Eso sí, siempre a favor de bajarle los impuestos a los más ricos.

Quinto: es un vago de manual. Llega el último al congreso y siempre se va el primero.

¿De verdad creéis que esto es rebelde? Da pena y es el lamebotismo a los poderosos de siempre. Lo jodido es que Feijóo da más pena todavía y por eso le está quitando votantes.