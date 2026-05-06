Clavijo rechaza el traslado del crucero a Canarias y pide una "reunión urgente" con Sánchez

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, rechaza la escala del crucero con casos de hantavirus en Canarias. En declaraciones a los medios de comunicación desde Bruselas, ha reclamado una "reunión urgente" con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente", ha asegurado en declaraciones a Onda Cero, desde la capital europea, lugar en el que se va a reunir con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Tal y como ha defendido el mandatario canario, está dispuesto a viajar a Madrid de inmediato para hablar con Pedro Sánchez de la situación, con el objetivo de "mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias".

El presidente de Canarias ha cargado contra el Gobierno por su "deslealtad institucional" y ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que todavía no el haya trasladado explicaciones sobre los criterios que se han adoptado por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS): "No puedo permitir que entre Canarias".

Clavijo ha cuestionado la posibilidad de evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, lugar en el que se encuentra el crucero.