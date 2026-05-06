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Clavijo rechaza el traslado del crucero a Canarias y pide una "reunión urgente" con Sánchez
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Clavijo rechaza el traslado del crucero a Canarias y pide una "reunión urgente" con Sánchez

El presidente canario ha asegurado desde Bruselas que "esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente".

Sergio Coto
Sergio Coto
El jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, en una imagen de archivo.
El jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, en una imagen de archivo.EFE/ Adriel Perdomo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, rechaza la escala del crucero con casos de hantavirus en Canarias. En declaraciones a los medios de comunicación desde Bruselas, ha reclamado una "reunión urgente" con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente", ha asegurado en declaraciones a Onda Cero, desde la capital europea, lugar en el que se va a reunir con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. 

Tal y como ha defendido el mandatario canario, está dispuesto a viajar a Madrid de inmediato para hablar con Pedro Sánchez de la situación, con el objetivo de "mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias".

El presidente de Canarias ha cargado contra el Gobierno por su "deslealtad institucional" y ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que todavía no el haya trasladado explicaciones sobre los criterios que se han adoptado por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS): "No puedo permitir que entre Canarias".

Clavijo ha cuestionado la posibilidad de evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, lugar en el que se encuentra el crucero.

Sergio Coto
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Redactor de tecnología, economía y actualidad y responsable de fin de semana de El HuffPost. Lleva más de un año cubriendo los principales movimientos, novedades y eventos de la industria tecnológica y siempre pendiente de la actualidad política, económica y global. Contándolo todo de una forma más cercana y rigurosa. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó antes en 20 Minutos, El Mundo, Bankinter, LaSexta y ElPlural.com.

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