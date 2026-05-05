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España acogerá en Canarias al crucero con hantavirus
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España acogerá en Canarias al crucero con hantavirus

El Ministerio de Sanidad ha adoptado la decisión en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

Redacción HuffPost
EFE
El crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, en Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.
El crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, en Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.Elton Monteiro / EFE

El Ministerio de Sanidad ha informado de que España acogerá en Canarias al crucero con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará "puntualmente sobre su implementación", según el Ministerio de Sanidad.

La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus, según Sanidad.

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