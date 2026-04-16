Confirmado por el BOE: todas las llamadas comerciales deberán llevar un mismo prefijo y los ciudadanos podrán bloquearlas todas de golpe

¿Harto de que te llamen desde una compañía de teléfono o de gas para cambiarte de tarifa o de compañía? Ahora, será más fácil indentificar esas llamadas. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución que establece que, desde el próximo mes de octubre, todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que comience por el código '400'.

El Gobierno busca, así, frenar la saturación de comunicaciones no solicitadas y reducir los márgenes de maniobra para el fraude telefónico mediante la suplantación de identidad.

"Mediante la presente resolución se atribuye un código específico de numeración del Plan Nacional de Numeración Telefónica destinado a la realización de llamadas comerciales, en particular el segmento 400 (números de nueve dígitos identificados por los dígitos NXY=400), con el fin de reforzar la claridad en el uso de los recursos públicos de numeración, facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones y promover un uso más eficiente de dichos recursos", según se desprende de la resolución publicada.

Cuando en octubre entre en vigor esta resolución, los operadores telefónicos podrán bloquear las llamadas comerciales que no se realicen desde la numeración asignada. Además, los usuarios únicamente podrán recibir llamadas de esas líneas. De este modo, se evitan posibles prácticas fraudulentas que puedan producirse al devolver una llamada a un número desconocido. Por supuesto, quedan fuera los números 800 y 900 que las empresas sí suelen destinar a atención al cliente o a comunicaciones importantes.

Pero ahí más. Dado que ahora todas las llamadas usarán el mismo prefijo, los operadores de telecomunicaciones deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad técnica de poder bloquear el servicio de llamadas comerciales vinculadas al rango 400. De esta manera, el usuario podrá optar por no recibir ninguna comunicación bajo este prefijo. Es decir, acabará de un plumazo con cualquier llamada comercial que use este prefijo.

¿Y si recibo una que no cumpla con esta norma? El protocolo ministerial permite la denuncia directa ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estas instituciones serán las encargadas de, si procede, incoar los expedientes sancionadores correspondientes contra las empresas infractoras.

El Gobierno ya aprobó el pasado mes de diciembre una ley de protección al consumidor, así como un plan de lucha contra las estafas telefónicas y de refuerzo de la identificación.

"Saben que muchas veces hemos sufrido todos llamadas desde un número móvil que hemos cogido pensando que era un familiar, un amigo o alguien conocido, y luego resultaba ser una llamada comercial. Pues bien, con las medidas que hemos puesto hasta ahora hemos conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS", ha dicho sobre dicha ley el ministro Óscar López.

En este contexto, ha agradecido la colaboración de las empresas de telecomunicaciones que han aplicado las medidas tomadas por el Gobierno "hace meses".

Los próximos pasos para evitar el 'spam telefónico'

Óscar López, en una imagen de archivo. Europa Press via Getty Images

Pero el prefijo no será el único paso que se va a dar para poner fin a las llamadas comerciales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contará, a partir del 7 junio, con un registro oficial donde figuren todos los organismos, empresas y entidades que puedan enviar SMS a los usuarios, con el objetivo de evitar la suplantación de identidad.

"Faltaba la identificación de los SMS para evitar que se suplante la identidad. Todos hemos recibido alguna vez un SMS falso de alguna compañía o incluso de alguna institución. Pues también les puedo decir que por fin vamos a conseguir que la CNMC tenga un registro oficial donde estén todos los organismos, las empresas y las entidades", ha indicado López, señalando que quienes estén inscritos en ese registro podrán realizar esos envíos de SMS "masivos".

"A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de empresas, de compañías, de bancos, de energéticas o de entidades del Gobierno, que eran falsos", ha sentenciado el ministro sobre esta medida. Los operadores de telefonía estarán obligados a bloquear cualquier mensaje cuyo remitente alfanumérico no figure en esta base de datos verificada por la CNMC.