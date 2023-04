Desbandada en Ciudadanos: seis de los 11 ediles en Madrid capital se van del partido

Europa Press via Getty Images

Ciudadanos se resquebraja. La salida masiva de ediles y dirigentes de la formación naranja se recrudece a poco más de un mes para las elecciones municipales y autonómicas y a sólo días para que se cierren las listas electorales para dicha convocatoria. En Ciudadanos, todos los días son aciagos. Rara es la jornada en la que no se conoce una nueva fuga o deserción, agravando una hemorragia que no cicatriza. Ni siquiera la elección de una nueva dirección nacional en enero con Patricia Guasp y Adrián Vázquez al frente ha revertido esta situación.

El pasado viernes, los seis concejales de Cs en Zaragoza se daban de baja del partido en bloque después de criticar que se nombraran cargos y candidatos "a dedo en contra de los estatutos del partido y de la inmensa mayoría de la militancia". En Madrid capital, la cosa no es mucho mejor. Seis de los once actuales ediles ya han renunciado a seguir en Ciudadanos. La última ha sido la edil de deportes Sofía Miranda, que en las páginas de El Mundo pedía directamente el voto a José Luis Martínez-Almeida, del PP. "A todos los clubes, federaciones o promotores de diferentes eventos deportivos que me preguntáis por mi futuro, y por el del deporte en la capital, os digo que estará en buenas manos, independientemente de quien se encuentre a cargo, siempre que José Luis Martínez-Almeida continúe siendo el alcalde de Madrid", escribía.

La semana pasada se dieron de baja del partido el delegado del área social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, y el responsable del departamento de Innovación y Empleo, Ángel Niño. Además, según El País, también han decidido bajarse del barco Alberto Serrano, presidente del distrito de Latina y Hortaleza; Martín Casariego, presidente de Vicálvaro y San Blas-Canillejas; y Concha Chapa, de los distritos de Villaverde y Villa de Vallecas. Mariano Fuentes, Silvia Saavedra y Miguel Ángel Redondo seguirían siendo, de momento, leales a Villacís. Santiago Saura, que en diciembre formó parte de la candidatura de Edmundo Bal para las primarias, tiene la propuesta en firme de Villacís de forma parte de su lista electoral.

En todo caso, las expectativas de Ciudadanos son muy a la baja. La mayoría de encuestas publicadas aseguran que la formación naranja lucha por la supervivencia de cara a la próxima legislatura. Su estimación de voto estaría entre el 4 y el 7%. Mientras El Confidencial asegura que podría seguir siendo determinante para la formación de un nuevo gobierno liderado por Almeida gracias a los cuatro concejales que obtendría, otros sondeos recientes como el que encargó el PP dejan a la formación totalmente fuera. En una entrevista en febrero en El País, Villacís aseguró que dejaría la política si finalmente se consuma este segundo escenario y Ciudadanos desaparece de la capital.