371 científicos advierten: los controles de edad en redes sociales centralizarán internet en manos de unas pocas empresas tecnológicas

Coto al acceso de menores a las redes sociales. La medida iniciada por Australia y anunciada ya por España y otros gobiernos para proteger a los niños del 'mercado sin reglas' de las redes ha abierto un inmenso debate. Políticos, usuarios, educadores y también investigadores plantean pros y contras de una medida que no suele generar puntos intermedios.

Una reciente carta abierta firmada por hasta 371 académicos de 29 países, especializados en seguridad y privacidad, lanzan un aviso contra este tipo de restricciones. Al menos, tal y como se entienden a día de hoy.

Para el amplísimo colectivo firmante las tecnologías que se están implementando para controlar que los menores de 16 años o incluso más jóvenes no puedan acceder a las redes sociales —y otros espacios— no son efectivas y conllevan riesgos significativos, entre ellos que se centralicen las herramientas en manos de unas pocas empresas capaces de gestionarlas a gran escala.

Para los 371 expertos, es "peligroso y socialmente inaceptable introducir un mecanismo de control de acceso a gran escala sin una comprensión clara de las implicaciones" que puede tener para la seguridad, la privacidad y la libertad y autonomía de las personas.

Por ello, piden a los gobiernos que plantean la prohibición de acceso una 'pausa global' con efecto "hasta que el consenso científico se establezca sobre los beneficios y los perjuicios que pueden traer las tecnologías de control de la edad, así como sobre su viabilidad técnica".

Su posicionamiento contrasta con la política de control que ya llevan a cabo empresas tecnológicas punteras como OpenAI, Roblox y Discord, que han tratado de adelantarse a unos controles que se verán obligadas a implementar de forma definitiva una vez sean oficiales las restricciones.

Entre los científicos y académicos firmantes de la carta abierta, detalla el medio Politico, se encuentran personalidades como Ronald Rivest, ganador del prestigioso Premio Turing en informática, o Bart Preneel, presidente de la Asociación Internacional de Investigación Criptológica.

Conscientes del por qué de las restricciones planteadas por cada vez más países, el colectivo de científicos asegura que "compartimos la preocupación por los efectos negativos que la exposición a contenido dañino en línea tiene en los niños".

No obstante, creen que la metodología actual "exigiría que todos los usuarios, tanto menores como adultos, demuestren su edad para conversar con amigos y familiares, leer noticias o buscar información; mucho más allá de lo que ha sucedido en nuestra vida fuera de línea".