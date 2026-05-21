Dimiten 120 directores de centros valencianos en apoyo a la huelga del profesorado valenciano

Más de un centenar de directores de diferentes centros educativos han presentado su dimisión en bloque como muestra de apoyo a los profesores que cumplen su noveno día de huelga, según ha confirmado Jaume Olmos, director de un colegio rural, a el diario 'El País'. No serán los únicos, pues lo más probable es que conforme pasen los días se vayan sumando aún más directivos a la iniciativa.

Algunas de las exigencias por las que se encuentran luchando son la diminución de las ratios de alumnos por clase, el refuerzo de los medios humanos para atender a las distintas necesidades de las aulas educativas o la mejora de las infraestructuras. Se calcula que hay unos 1.120 directores de colegios y diferentes centros educativos que respaldan esta protesta.

"Esto no va de color político, somos maestros de a pie que estamos defendiendo la escuela día a día, que estamos intentando dar lo mejor para nuestros alumnos", ha señalado Olmos ante una entrevista con el diario 'El País', quien ha dejado claro que "no podemos más".

Se espera que el próximo sábado 23 de mayo tenga lugar una "gran manifestación" que tendrá lugar en la ciudad de Valencia bajo el lema 'La comunitat educativa alça la veu', con el objetivo de protestar y pedir mejoras en la educación pública valenciana, así como en el marco de la huelga indefinida que lleva desde el 11 de mayo. La marcha comenzará a las 18:00 desde la Plaza de San Agustín y terminará en la plaza del Ayuntamiento, tal y como recoge el itinerario publicado por los sindicatos.