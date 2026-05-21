Los expertos coinciden tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre 'El Rosco': "Pasapalabra' para Antena 3 es vital"

Hay noticias que caen como un jarro de agua fría, y la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe a Atresmedia emitir 'El Rosco' de Pasapalabra es una de ellas. No obstante, la Cadena SER informa de que Antena 3 emitirá el programa con normalidad por ahora "porque no se ha notificado oficialmente la sentencia a las partes y porque dicha sentencia tiene un plazo de ejecución voluntario".

Nada de esto es nuevo, pues Telecinco ya vivió una situación muy similar en 2019. El 1 octubre de aquel año, el Tribunal Supremo obligó a Mediaset a retirar Pasapalabra de su parrilla como desenlace de su litigio contra ITV, la productora británica que posee los derechos del programa.

Dos años más tarde, Pasapalabra recaló en Antena 3 después de que Atresmedia viera una oportunidad de oro. El grupo de San Sebastián de los Reyes negoció directamente con ITV y se hizo con los derechos del concurso.

Este movimiento cambió la historia televisión en España radicalmente, y en 2021 Pasapalabra volvió a emitirse, pero esta vez desde la que fue su casa durante sus primeros seis años. "Pasapalabra para Antena 3 es vital", afirma Marcos Méndez, exdirector del portal verTele, a El HuffPost.

"Es un concurso vital para ellos", coincide la periodista, analista de televisión y colaboradora de El HuffPost Mariola Cubells, que sostiene que este tipo de procesos judiciales "es más habitual de lo que creemos". "Perder este concurso sería un varapalo para Antena 3", añade.

Vicente Vallés, un liderazgo que no se entiende sin 'Pasapalabra'

El liderazgo en audiencias de Antena 3 solo se entiende a partir de la llegada de Pasapalabra. El concurso fue clave para que la cadena de Atresmedia destronara a Telecinco, cuyo liderazgo jamás se había visto amenazado.

"No solo hizo que liderase su franja, sino que se cargó la tarde de Telecinco", añade Marcos Méndez, quien sostiene que Pasapalabra fue la llave para que, a su vez, Vicente Vallés, desde Antena 3 Noticias, doblegara a los Informativos Telecinco de Pedro Piqueras.

"Se veía claramente que hubo un traspaso de cinco o seis puntos share de Informativos Telecinco a Antena 3 Noticias cuando Pasapalabra llegó a Antena 3", asegura, reflejando en cifras lo que supuso para Atresmedia hacerse con los derechos del concurso.

"Recordemos que cuando Pasapalabra se va de Telecinco se produce el gran bajón de Pedro Piqueras, que funcionaba fenomenal", señala Mariola Cubells, quien sitúa la pandemia como una piedra de toque que cambió la forma de consumir televisión.

Así se fraguó el sorpasso de Antena 3 a Telecinco

Desde entonces, los datos no mienten. Telecinco se sumió en una crisis sin precedentes, y en 2023 cedió el liderazgo a Antena 3, que desde entonces domina las audiencias con relativa comodidad. La 1 de TVE, por su parte, también saca rédito del mal momento de la cadena de Mediaset

Hay, por tanto, una televisión antes y otra después de 2019. O lo que es lo mismo, antes y después de que Pasapalabra tuviera que abandonar Telecinco y pasara a ser propiedad de Antena 3.

"El primer mes perdió contra Sálvame (Telecinco), pero a partir de ahí se hizo con el liderato. Y la llegada de Pasapalabra acabó con Sálvame tiempo después", recuerda Marcos Méndez, quien a su vez destaca que el concurso provocó que "se lanzara toda la franja" del prime time de Antena 3.

"Fue el inicio del declive. Telecinco sufrió una muerte por inanición. La gente estaba cansada y la pandemia tuvo mucho que ver; condujo a una especie de necesidad de sosiego y de bondad que no es en lo que estaba instalado Telecinco", apunta Cubells.

En resumidas cuentas, y según han confirmado Europa Press a fuentes jurídicas, Antena 3 emitirá este jueves Pasapalabra con El Rosco y hasta que se ejecute la sentencia, lo que puede durar días o incluso varias semanas.