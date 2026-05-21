Pedro Ruiz reacciona a la imputación de Zapatero con un poema con un mensaje demoledor

El presentador de televisión y humorista Pedro Ruiz ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok en el que reacciona a la noticia de la semana —y posiblemente del mes y del año—: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.

El expresidente socialista, según el auto de dicho juez, supuestamente actúa como "líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que tenía como fin "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Lo primero que ha hecho Ruiz ha sido mandar un saludo "afectuoso y admirativo" a los "políticos honrados, que los hay, en los ayuntamientos, en los partidos, que estarán muy disgustados con todo esto que ocurre".

"La política es garito de tentaciones flamantes"

También ha querido dejar claro que en tiempos del Gobierno de Zapatero no hizo "ningún trabajo en la televisión pública ni en ningún organismo oficial", así como tampoco durante los gobiernos de Rajoy, y que habla desde su libertad y desde su equivocación.

"He escrito un versito que dice así y que entronca de alguna manera con lo que ocurre demasiado habitualmente, por no decir siempre, en la política", ha advertido Ruiz, que ha revelado que su pequeño poema se llama "ZP". Y dice así:

"No juzgo lo que no sé, ni escucho lo que no entiendo, pero me ocurre otra vez un total desistimiento. La política es garito de tentaciones flamantes que hace que los curritos se conviertan en mangantes. Pasan en sus narices tantas oportunidades, que son pocas las perdices que se tornan rapaces".

"Zapatero no da el tipo"

Y ha proseguido: "Zapatero no da el tipo, pero el tipo no se sabe si nace o se hace cautivo en cuanto le dan las llaves".

Ha concluido avisando de que "estas sospechas me inundan a mí y seguramente a ti, pero seguimos viviendo".

El auto sobre Zapatero

Las reacciones a la imputación de Zapatero, que está siendo investigado, no han dejado de suceder desde que saltara la noticia. Muchos ponen en duda el auto, como es el caso del catedrático de Derecho Javier Pérez Royo, que lo califica de auto "vacío" con "mucho ruido y poquísimas nueces".

"No hay ninguna indicación precisa de que haya una actuación irresistible para el funcionario venezolano que tenía que conceder esto por parte de Zapatero", expresó en Malas Lenguas.