Dos Comités Federales como dos secretarios de Organización: hace un año, la entrada en prisión de Cerdán; ahora, la condena a 24 años de cárcel de Ábalos

El PSOE afronta este fin de semana su Comité Federal ya no como si esto fuera el día de la marmota, sino casi como el año de la manada de roedores. Si el último encuentro del máximo órgano entre congresos, celebrado en julio del 2025, comenzó una semana después de que Santos Cerdán entrara en prisión preventiva y con la renuncia de Paco Salazar tras ser acusado de comportamientos machistas, en esta ocasión, un año después, los miembros del PSOE se verán las caras después de que José Luis Ábalos haya sido condenado a 24 años de prisión y tras el inicio de una investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por una presunta trama internacional de tráfico de influencias. El Comité Federal se reunirá, además, la misma semana en la que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha entregado su pasaporte al juez Juan Carlos Peinado.

Hace un año, en su intervención abierta al público, Sánchez, también secretario general del PSOE, tardó un rato en comenzar por los aplausos de la mayoría de miembros del órgano, que se pusieron en pie como el público que acaba de presenciar una obra. "Comparezco con el corazón tocado, pero con la determinación intacta", dijo antes de añadir: "Me elegisteis capitán de este barco y el capitán no se desentiende cuando viene mala mar". Un año después, no parece que el mensaje vaya a diferir mucho. Es más, es probable que en esta ocasión sean más las voces que achaquen esa mala mar a un Neptuno cuyo tridente serían PP, Vox y una parte del poder judicial.

Ahí radica la principal incertidumbre, quizás la única, si habrá alguna persona más que se sume al, por ejemplo, siempre crítico presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Sería, sin embargo, una sorpresa que fueran demasiadas. Como dijo estos días el portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Patxi López, lo que esperan es una suerte de unión en la desdicha. "Cuanto más nos atacan de fuera, más cerramos filas en defensa de lo que creemos que es justo y necesario", comentó.

Esta misma semana, pocas horas antes de que su mujer tuviera que hacer entrega de su pasaporte al juez Peinado, Sánchez ya compareció a petición propia en el Senado, adelantando una línea que con toda probabilidad reiterará este sábado. El presidente del Ejecutivo habló abiertamente de los casos judiciales abiertos contra su familia, contra Begoña Gómez y contra su hermano. "No es fácil hablar de ellos, porque afectan a personas que quiero y porque sé sin el más mínimo grado de duda que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo que hemos visto desplegar en otros países", señaló Sánchez desde la tribuna.

En esa comparecencia, Sánchez deslizó esa idea del tridente de Neptuno al hablar de un patrón de acoso "articulado en tres compases: primero, difusión de informaciones falsas a través de pseudomedios que no viven de sus lectores, sino de la financiación de gobiernos del PP y de determinados lobbies; después, la presentación de denuncias por parte de organizaciones de ultraderecha basadas en esas informaciones falsas; finalmente, apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años". "Bulo, denuncia y daño reputacional", resumió.

Más allá del fisgoneo en las caras de los miembros que entrarán y saldrán de Ferraz el sábado, el Comité Federal tiene también una hoja de ruta formal que no se delimita a hablar de los casos judiciales abiertos. El PSOE aprobará en este encuentro el calendario de primarias del partido de cara a las elecciones municipales y autonómicas; unas votaciones no obligatorias que las diferentes federaciones podrán aplicar de manera flexible, organizándolas para julio, septiembre o noviembre. Sin ir más lejos, un par de días antes de celebrarse el Comité, la concejala de Madrid y dirigente del PSOE Enma López anunció que se presentaría a las primarias para ser la contraparte socialista de José Luis Martínez-Almeida. Antes, tendrá que ganar a la actual portavoz municipal y secretaria general de la agrupación en la capital, la exministra de Industria Reyes Maroto.

El movimiento de Enma López, según ha revelado El País, no ha sentado muy bien en la dirección socialista. Ni Sánchez ni Óscar López, secretario general del PSOE en Madrid, sabían que lo iba a anunciar, y mucho menos que fuera a hacerlo justo antes del Comité Federal, justo cuando la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, trabaja para ultimar el plan de primarias que pretenden aprobar este sábado.

Lo de las primarias es importante porque, además de los casos judiciales que asolan al partido, las diferentes federaciones del PSOE están preocupadas por las últimas debacles electorales, y necesitan apurar los calendarios para ponerse en campaña cuanto antes, toda vez que Sánchez ha calmado a muchos sectores que temían un súper domingo electoral. "Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas", tranquilizó este jueves, ya no solo a los suyos sino a algunos socios.

Esa es y será la perspectiva de futuro que Sánchez defenderá ante los suyos, haya o no quien no esté de acuerdo. En el fondo, todos aguardan la mejor manera de aguantar el chaparrón y, sobre todo, soportar la calma tensa de futuras condenas, si las hay, o incluso de si saldrán o no más casos que afecten al partido.