El PP asegura que Robles comparecerá en el Senado el martes 18 para hablar sobre la crisis de Ceuta

El PP ha informado este martes de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá en el Senado el próximo 18 de agosto para hablar sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales del mes de julio. Según fuentes de Génova, "las presiones han surtido efecto y la ministra comparecerá "como es su obligación", aunque Moncloa ha señalado por su parte que "a lo largo del día de mañana" (por este miércoles) se decidirá si la ministra acude a la Cámara Alta.

El Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, ha convocado a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para dar explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta. De momento, sólo Robles comparecería y lo haría cinco días después de la fecha fijada en un primer momento por el PP.

El pasado viernes el presidente del Senado, Pedro Rollán, envió sendas cartas a los ministros advirtiéndoles de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la cámara sin justificarlo debidamente. Y todo porque una reforma del reglamento de la Cámara Alta llevada a cabo por el PP el año pasado indica que "los miembros del Gobierno [...] están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos" si son citados.

Pero los ministros se acogen a la Constitución para evitar el control del Senado y optarán en su mayoría por acudir primero el Congreso. El Artículo 110 de la Carta Magna establece: "Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno". Es decir, no distingue entre Congreso y Senado. Y el 108 especifica: "El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados".

El calendario diseñado por el Ejecutivo para el Congreso sitúa la primera comparecencia el martes 25 de agosto con la ministra de Defensa. Le seguirá el jueves 27 de agosto el ministro de la Presidencia, y cerrarán el ciclo el 28 de agosto los titulares de Interior y Asuntos Exteriores, cada uno en su propia comisión y sin haber pasado antes por el Senado, a excepción de Robles.

Pese a la negativa, el PP asegura que seguirá trabajando "para que Marlaska y Albares salgan de su rebeldía democrática, dejen de menospreciar al Senado y cumplan con su responsabilidad, compareciendo en las Comisiones convocadas de forma extraordinaria ante una situación de emergencia nacional".