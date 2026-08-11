EE.UU. y Marruecos estrenan un centro de ensayo de armamento a 200 kilómetros de Canarias y lanzan un misil de largo alcance

Estados Unidos y Marruecos continúan estrechando lazos en lo relativo a su cooperación militar y ya han llevado a cabo su primera demostración de fuego real en la zona de Tan-Tan (suroeste de Marruecos), a sólo 200 kilómetros de la isla española de Lanzarote.

Según un comunicado de AFRICOM, un mando militar que dirige las operaciones y relaciones de defensa en casi todo el continente africano para proteger los intereses de seguridad estadounidenses, el ensayo tuvo lugar entre el 3 y el 7 de agosto y supone la primera demostración de este tipo en el recién estrenado Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC).

El AMTEC es un importante proyecto militar conjunto entre ambos países y su entrada en funcionamiento total está prevista para el año 2030. Sin embargo, empresas estadounidenses pueden ya utilizar sus campos de tiro para experimentar con nuevo armamento.

Durante estos días de agosto se llevaron a cabo diferentes pruebas militares. Entre ellas, "el ejercicio de fuego real con un sistema de misiles de largo alcance y bajo coste, diseñado para ofrecer opciones de ataque de precisión asequibles y escalables, al tiempo que se recopilaban datos de rendimiento operativo". Una empresa emergente estadounidense de tecnología de defensa también participó en la actividad, como parte de un modelo que, según Africom, busca conectar rápidamente las necesidades operativas con la innovación del sector privado.

"La colaboración con Marruecos ofrece una plataforma importante para acelerar la preparación de las fuerzas estadounidenses y sus socios africanos", señala en el mismo comunicado el comandante general de Africom, Dagvin Anderson.

Las banderas de Marruecos y Estados Unidos Getty Images

Estas "pruebas" tienen lugar en plena tensión política con Rabat tras la entrada de más de 70.000 migrantes en Ceuta a través de la frontera con Marruecos hace dos semanas. Una "violación de la integridad territorial de España", en palabras de Pedro Sánchez, que el gobierno de Estados Unidos relacionó con la política migratoria del presidente socialista.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, en una imagen de archivo. Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images)

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha solicitado ahora al Gobierno de España información sobre la reciente puesta en marcha del Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC) y el lanzamiento de este misil de crucero de largo alcance.

Este movimiento, señala la diputada canaria, se enmarcaría en la "creciente cooperación militar" entre Washington y Rabat, cuya hoja de ruta en este ámbito fue firmada en abril de 2026 y "refuerza sus lazos estratégicos en materia de industria de defensa y ciberseguridad".

Para Valido, ante la proximidad geográfica y la condición ultraperiférica de Canarias, cualquier actividad de este tipo desarrollada en un entorno "tan cercano debe ser puesta en conocimiento" del Gobierno de Canarias con la "suficiente antelación".

Además matiza que "no es la primera vez" que la actividad militar marroquí en las inmediaciones de Canarias "genera dudas sobre el grado de información y coordinación" del Gobierno de España con las administraciones canarias.

Por ello, Valido ha preguntado a ambos ministerios sobre la información que poseen en relación a la puesta en marcha de dicho centro y qué se ha trasladado al respecto al Gobierno de Canarias. También plantea qué valoración hace el Gobierno central del impacto que su funcionamiento puede suponer para la seguridad del archipiélago.

Finalmente, en caso de no disponer de información suficiente, Valido reclama al Gobierno de España si prevé "establecer mecanismos que garanticen" ser informado con carácter previo de este tipo de pruebas militares realizadas a escasa distancia del territorio español, y en última instancia, pregunta además qué contactos ha mantenido el Gobierno central con Marruecos respecto a este tema.