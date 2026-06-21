El abogado de Begoña Gómez denuncia a Peinado ante el CGPJ por vulnerar su defensa

El juez Peinado, denunciado por el abogado de Begoña Gómez por vulnerar su defensa. El abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por haber vulnerado el derecho de defensa.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Antonio Camacho expone que tuvo conocimiento "a través de los medios de comunicación" de la apertura de juicio oral contra Gómez y la adopción de medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional.

Este sábado Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.

"Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente —en su condición de defensa técnica— ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos", argumenta el abogado en la queja, remitida a las 12:07 horas de hoy.

Se trata, para Camacho, de "una grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial, contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho", por vulnerar el derecho a la defensa y la tutela judicial y por adoptar medidas cautelares sin comunicación.

En el escrito, Camacho reclama al CGPJ que inste a la Inspección de Tribunales a "verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación a esta defensa", y que adopte "las medidas oportunas" si cree que estas actuaciones acreditan "un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial".

El CGPJ estudiará este lunes si abrir un expediente a Peinado por sus comentarios

Mañana, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estudiará si expedienta a Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Gómez y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.

En el auto, el juez apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Este eventual expediente a Peinado se abriría por una "falta grave de consideración" respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.